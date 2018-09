En 44-årig mand er varetægtsfængslet for drab i Esbjerg

En 44-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for drabet på en 76-årig mand i Esbjerg ved brug af stump vold.

Den sigtede nægter sig skyldig. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Drabet blev anmeldt torsdag den 6. september om eftermiddagen. Den 76-årige mand blev fundet i sin lejlighed på Tinghøjs Allé i Esbjerg.

Politiet har fortalt, at det var en bekendt til manden, der fandt liget og slog alarm.

Dagen efter viste en obduktion, at han var blevet dræbt ved stump vold.

Betegnelsen »stump vold« dækker over for eksempel slag, spark og slag med genstande. Ud over »stump vold« taler retsmedicinere om »skud« og om »skarp vold«, for eksempel knivstik og snitsår.

Manden blev sidst set den 5. september, hvor han var i selskab med en anden mand, som blev efterlyst. Denne mand meldte senere sig selv til politiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker ikke at oplyse om den mands forbindelse til sagen.

I forbindelse med anholdelsen af den 44-årige, der skete fredag, har politiet foretaget en ransagning af mandens bopæl. Manden bor i Gram, som ligger omkring 50 kilometer sydøst for Esbjerg.

/ritzau/