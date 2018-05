Ellemann skal forklare stigning i antal af dyretransporter

København. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) må rydde op efter de senere års eksplosive stigning i antallet af lange transporter til udlandet med levende smågrise.

Det mener en række ordførere for dyrevelfærd i Folketinget.

- Jeg er rystet over, at vi sender så mange smågrise ud på urimeligt lange rejser uden for landets grænser til opfedning, siger Socialdemokratiets ordfører Simon Kollerup.

- Det er synd for grisene. Samtidig er det skidt for Danmark, at vi går glip af en masse arbejdspladser på de danske slagterier, siger han.

Han vil lige som Enhedslisten nu have ministeren i samråd.

- Noget tyder på, at udviklingen i smågriseindustrien er gået så stærkt, at kontrollen ganske enkelt ikke er fulgt med, siger Kollerup.

- Men vi kræver også politiske initiativer, der sikrer, at grisene i højere grad bliver hjemme i Danmark og skaber arbejdspladser her.

Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten er enig.

- Det er en helt vild stigning, der er sket i de lange transporter. Vi vil have ministeren i samråd om både begrænsning af dem og bedre kontrol, siger han.

Danske landmænds talent for at lave mange pattegrise per so har skabt en hel industri.

Det sendte sidste år 9,4 millioner smågrise ud på rejser på mindst otte timers lange køreture for at ende hos landmænd ofte i Tyskland, Polen eller Italien, hvor dyrene fedes op og slagtes.

På ti år er antallet eksploderet fra 1,9 millioner grise i 2007 til 9,4 millioner i 2017. Det viser en aktindsigt fra Fødevarestyrelsen til Dyrenes Beskyttelse.

Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Karina Due, mener, at der tegner sig et billede, hvor kontrollen slet ikke er fulgt med.

- Når der samtidig er tal, der tyder på for mange dyr i hver fjerde af de undersøgte transporter, så er det slet ikke tilfredsstillende, siger hun.

Også ordfører Trine Torp fra SF er bekymret over dyrevelfærden og tabet af danske arbejdspladser.

Ifølge et ministersvar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg i april var der i 2015 for mange svin om bord på hver fjerde af de under hundrede transporter, der blev tjekket ved stikprøvekontrol.

/ritzau/