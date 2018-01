Elefanter, kameler og kæpheste: Se tidslinjen over Anders Samuelsens skatteløfter

Den ambitiøse skattepakke er indtil videre lagt på is. Det gjorde statsminister Lars Løkke Rasmussen det klart på et pressemøde tirsdag. Og det er ikke godt nyt for regeringen og i særdeleshed Anders Samuelsen, som i mange år har haft skattelettelser som et af de vigtigste vælgerløfter.