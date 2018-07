Eksperter: Vi skal igen lade børn slå sig

København. Indsatsen for at sikre, at børn ikke kommer til skade, når de leger, har taget overhånd, lyder det fra eksperter i leg og børneliv. Og den udvikling kan være direkte skadelig for børns udvikling.

Det skriver Jyllands-Posten mandag.

Børn skal træne at falde, mener Helle Marie Skovbjerg, professor i leg på Designskolen i Kolding.

- Legens dna er at lære at mestre livet. Verden er farlig, og netop derfor skal man øve sig, siger hun til avisen.

Hun oplever, at voksne forsøger at eliminere børns farlige lege.

På legepladser i dag er der mange krav til sikkerhed, påpeger Eva Munck Immertreu, formand for lederforeningen i Bupl.

- Har man et træ, som egentlig er et godt klatretræ, kan man ikke bare lade børnene klatre, som de vil. Træet skal godkendes.

- Grene skal overholde visse mål, børnene må ikke kunne kravle over en vis højde, og der skal være et faldunderlag, så man ikke slår sig, hvis man falder ned, siger hun.

Statistikken viser, at lidt færre børn ender på skadestuen på grund af ulykker og at langt færre børn dør i ulykker end tidligere. Siden 1998 er kravene til sikkerheden på legepladser beskrevet i en fælles europæisk standard.

Mogens Tom Jensen, der er formand for det udvalg, der bearbejder den danske version af standarden, forklarer, at der jævnligt kommer nye krav, så standarden i dag er på 150 sider.

Fordelen har været, at antallet af dødsulykker og alvorlige ulykker er faldet drastisk siden 1998.

Ulempen er, at hver gang der sker en ulykke for eksempel på en spansk eller portugisisk legeplads, bliver der forsøgt skrevet et nyt krav ind i standarden også i Danmark.

- Desværre bliver kravene oftest udformet med henblik på de mindste børn, og derfor er vores legepladser i dag for kedelige for de lidt større børn.

- Hensynet til sikkerhed fylder meget, og man får derfor ikke lov til at bygge mere spændende og udfordrende legepladser, selv om disse lever op til standarden, siger han.

/ritzau/