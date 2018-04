Den største tilbageværende knast i årets overenskomstforhandlinger – de statsansattes betalte spisepause – hører slet ikke hjemme i overenskomstforhandlingerne. Tvisten om, hvorvidt spisepausen er en »ret« eller »kutyme«, er nemlig ikke en interessekonflikt, men en retskonflikt. Den slags forhandles normalt ikke i en overenskomst, men afgøres i Arbejdsretten, lyder det fra en række eksperter.

»Striden handler om, hvorvidt de ansatte i staten har ret til betalt spisepause eller ej. Det er en fortolkningstvist og en retskonflikt, og den skal afgøres ved en faglig voldgift eller i Arbejdsretten, og parterne må så acceptere udfaldet. Der er ikke konfliktret på det,« siger Flemming Ibsen, professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet.

»Jeg er enig i, at det normalt er noget, som vi ser blive afgjort i Arbejdsretten, fordi det handler om, hvordan man skal tolke gældende regler,« siger Laust Høgedahl, postdoc på Aalborg Universitet.

Arbejdsretten behandler netop sager om fortolkning af overenskomster. I 1910 udviklede man den såkaldte danske model med Forligsinstitutionen og det arbejdsretlige system. Her ønskede man netop at sondre mellem interessekonflikter om arbejdstid, pension, goder og løn med tilhørende konfliktret på den ene side. Alt det, der hører overenskomstforhandlingerne til. Og så retskonflikter uden konfliktret på den anden side. Ønsket var at undgå store arbejdskampe på retslige spørgsmål.

»Det er besynderligt at skulle kastes ud i storkonflikt over et fortolkningsspørgsmål: Har du ret, eller har du ikke ret? Det er et principielt spørgsmål. Du kan heller ikke være halvt gravid,« siger Flemming Ibsen og fortsætter:

»De står begge to på deres ret og deres princip. Netop derfor har man besluttet, at sådanne tvister ikke er egnede til et overenskomstspil. Man kan ikke finde et kompromis på den slags. Man ender i en blindgyde.«

Mandag var arbejdstagere og arbejdsgivere på statens område kaldt til soloforhandlinger i Forligsinstitutionen. Forhandlinger der sluttede uden resultat. Statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), har fra start til slut ønsket spørgsmålet om spisepausen afgjort ved en faglig voldgift.

De offentligt ansattes forhandlere har afvist dette, med henvisning til at pausen står skrevet sort på hvidt i flere officielle dokumenter fra Finansministeriet, hvormed den betalte frokostpause er at betragte som en integreret del af overenskomsten.

Løhde selv understregede, at en løsning ikke ligger lige for.

»Vi ønsker ikke at tage noget fra nogen, vi ønsker bare, at verden ser ud i morgen, som den så ud i går, hvad angår spisepausen.«

Laust Høgedahl, postdoc fra Aalborg Universitet, siger om spisepausen:

»Den ene part ser den som en rettighed, den anden part ser den som et kutyme. Derfor vil det være naturligt at lade det være op til Arbejdsretten, fordi det er en retskonflikt og ikke en interessekonflikt. Der var en lignende afgørelse i forbindelse med Danmarks Radio. Dette spørgsmål ville arbejdsretten også fint kunne tage stilling til,« siger Laust Høgedahl.

DRs ønske om at afskaffe de ansattes betalte spisepause blev ganske rigtigt i begyndelsen af 2017 afvist ved Voldgiftsretten. Spisepausen, i hvert fald i DR, var et overenskomstanliggende, lød det.

Laust Høgedahl påpeger, at forligsmand Mette Christensen har ret til at sætte forhandlinger på standby, indtil man får afklaret et teknisk spørgsmål.

Flemming Ibsen mener, at der nu kan køres konflikt på spørgsmålet om frokostpausen – selvom der i princippet ikke er konfliktret på det. For når alt kommer til alt, er det lykkedes fagbevægelsen at gøre spørgsmålet om spisepausen til at overenskomstanliggende ved årets forhandlinger. Og det er ikke muligt at vriste den fri igen – konfliktret eller ej.

»Nu er frokostpausen blevet en interessekonflikt, fordi den er blevet båret til bordet. Parterne må have brugt lang tid på at diskutere, om det her overhovedet hører hjemme på forhandlingsbordet,« siger Laust Høgedahl og understreger, at staten er gået med til, at pausen nu er til forhandling:

»Arbejdsgiverne slår ud med armene og siger, at »vi ikke har tænkt os at fjerne pausen, så vi kan slet ikke forstå, at den er nu er den del af forhandlingerne«. Men på den anden side vil de tage sig dyrt betalt, hvis den skal skrives ind. Den er til forhandling.«

Også Mikkel Mailand, lektor og forskningsleder på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS, ved Københavns Universitet, peger på, at det mest naturlige sted for en afgørelse om spisepausen er en voldgift.

Han konkluderer som sin kollega fra Aalborg, at staten nu ligger, som den har redt.

»Der er sket det i processen, at arbejdsgiverne nu forholder sig til kravet, som var det et interessespørgsmål og ikke et retsspørgsmål. De beder om at få en modydelse for at give køb på den betalte frokostpause. De har accepteret pausen som en del af spillet.«