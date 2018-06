Eksperter om regeringens penge til sundhedsområdet: »Den ene milliard ædes op af stigende udgifter«

Regionernes nye økonomiaftale gør op med produktivitetskravet på to procent og presser på for at få flere opgaver løst hos egen læge og kommune. Det er markante ændringer, påpeger eksperter, der til gengæld mener, at aftalens ekstra milliard til sundhedsområdet blot sikrer en bevarelse af det sundhedsvæsen, vi kender.