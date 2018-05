Eksperter: Kommune burde have reageret langt tidligere på Kundby-pigen

Det kunne måske være endt helt anderledes for Natascha – eller Kundby-pigen, som flere kender hende som - hvis hun havde fået den fornødne støtte i månederne frem mod sin anholdelse i januar 2016.

Den her sag kunne måske have set meget anderledes ud, hvis man allerede et halvt år tidligere havde igangsat en indsats. Trine Schultz

I flere tilfælde fejlede Holbæk Kommune i håndteringen af hendes sag, mener en ekspert.

DR2 Dokumentar har via aktindsigter og fuldmagter gennemgået Nataschas sag og vist sagsakterne til Trine Schultz, lektor ved Aalborg Universitet med speciale i social- og børnesager, der ser et »meget alvorligt svigt« af Natascha. Berlingske har også set materialet.

»Den her sag kunne måske have set meget anderledes ud, hvis man allerede et halvt år tidligere havde igangsat en indsats,« siger Trine Schultz til Berlingske. Hun peger på tre tidspunkter, hvor kommunen har fejlet.

Sagen kort Kundby-pigen blev i foråret 2017 idømt seks års fængsel for forsøg på terrorisme ved byretten i Holbæk. Straffen blev siden skærpet i landsretten til otte års fængsel. Retten fandt det bevist, at den dengang 15-årige pige planlagde terrorangreb mod to danske skoler, hendes tidligere folkeskole i Fårevejle og den jødiske Carolineskole i København. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Første gang var i 2014 - 21 måneder før Nataschas anholdelse - hvor den unge pige blev flyttet hjem efter et ophold i en plejefamilie. Holbæk Kommune fik siden kritik af Ankestyrelsen, fordi man ikke grundigt undersøgte Nataschas behov for fortsat støtte forud for flytningen.

Fejl nummer to skete i 2015, da Natascha og hendes mor flyttede tilbage til Holbæk Kommune, efter en kortere periode med adresse i nabokommunen. I et halvt år fik familien ingen besøg fra kommunen - det til trods for at Holbæk Kommune modtog en mellemkommunal underretning om, at Natascha havde brug for støtte.

Det halve år blev skelsættende for Nataschas liv, da det var i denne periode, hendes besættelse af islam opstod.

Da fejlen gik op for kommunen i september 2015, fik familien en sagsbehandler, der efterfølgende var i jævnlig kontakt med familien. Bl.a. 19. november hvor Nataschas mor underrettede sagsbehandleren efter, politiet om natten havde været på besøg, fordi Natascha havde sendt en sms, hvori hun bad om hjælp til jihad. Moren var bange for at have datteren i hjemmet, fortalte hun ifølge sagsakterne. Samme dag lavede en af Nataschas tidligere lærere en bekymringsskrivelse om hendes sympati for Islamisk Stat (IS), og på et opfølgende møde med sagsbehandleren fortalte Natascha selv, at hun ville være martyr. Men intet skete og det er her kommunens tredje fejl ifølge Trine Schultz bliver begået.

På det tidspunkt var den dengang 15-årige piges behov for hjælp ifølge lektoren så tydelige, at hun burde være anbragt udenfor hjemmet hurtigst muligt, så hun kunne få professionel hjælp til sine psykiske problemer og problemer med radikalisering. Var det sket, var Natascha »formentlig ikke blevet anholdt« halvanden måned efter, vurderer lektoren.

Tidslinje 31. marts 2015: Natascha flytter hjem til sin mor i Holbæk efter at have været anbragt i en plejefamilie i nogle måneder i 2014 og på en døgninstitution i syv måneder. Herfra går der et halvt år, før kommunen igen er i kontakt med mor og datter. Sommer 2015: Natascha er på sin første udenlandsrejse. Destinationen er Tyrkiet. Da hun kommer hjem er hendes stigende interesse for islam tydelig for alle omkring hende. 7. september 2015: Natascha har været indlagt og i et notat skriver en læge til kommunen, at han er bekymret for mistrivsel. Kommunen bliver opmærksom på Natascha og hendes mor, der indkaldes til et møde på baggrund af underretningen. 23. september 2015: Nataschas mor tager fat i sagsbehandleren. Hun er bekymret for hendes interesse for islam. Tre uger efter konverterer Natascha til islam. 28. oktober 2015: Tager hun for første gang kontakt til Twitter-profilen Islamic State Media. Få dage efter spørger hun, om hun skal komme derned (til Raqqa i Syrien, red.). 19. november 2015: Politiet har om natten været på besøg hos Natascha og hendes mor, fordi der fra Nataschas telefon er sendt en opsigtsvækkende sms, hvori hun beder om hjælp til jihad. Nataschas mor ringer til sagsbehandleren. Moren fortæller blandt andet, at hun er bange for at have sin datter hjemme. Samme dag skriver Nataschas støtteperson og tidligere lærer en underretning til Holbæk Kommune, hvori han nævner, at Natascha vil være martyr og støtter IS. 23. november 2015: Til et efterfølgende møde med sagsbehandleren fortæller Natascha, at hun vil være selvmordsbomber og gerne vil på træningslejr med jihadister. 26. november 2015: Sagsbehandleren har været på hjemmebesøg hos Nataschas mor, der har gentaget sine bekymringer. Det aftales, at moren ringer »når det mindste sker«. 2. december 2105: Politi, PET, Natascha og hendes støtteperson deltager i en bekymringssamtale. Politiet har vurderet, at Holbæk Kommune ikke skal være til stede. 28. december 2015: Natascha køber acetone og brintoverilte, begge ingredienser der bruges til at fremstille TATP. »I’m ready now«, skriver hun til Baghdadi med et billede. 5. januar 2016: Nataschas støtteperson optager en samtale han har med hende, hvor hun forklarer om sine bombeplaner. Hun nævner bl.a. et angreb på Sydskolen 8. januar, hvor de ældste elever skal til gallafest. 7. januar 2016: Politiet kontakter Nataschas sagsbehandler og oplyser, at man på baggrund af et netop afholdt møde med Natascha ikke anser hende for farlig, men for psykisk syg. 8. januar 2016: Kommunen afholder møde med Natascha og hendes mor. Det besluttes, at Natascha skal anbringes pga. bekymringerne, som moren, politiet og kommunen har. Det er de samme bekymringer, der har været siden november, men siden er støttepersonens lydfil kommet til som dokumentation. 12. januar 2016: Nataschas mor finder en kemikalieblanding med »tatp« skrevet på i husets kælder. Der ligger også en seddel, hvorpå der står »jihad« og adressen på Carolineskolen i København. Familien kontakter politiet og tre betjente rykker ud. Endelig virker det ifølge familien som om, myndighederne tager sagen alvorligt. 13. januar 2016: Natascha anholdes. Kilde: Nataschas socialsag, som DR2 Dokumentar har fået aktindsigt i og siden vist til Berlingske. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Kommune: Vi har lavet fejl

Også hos Børns Vilkår undrer man sig over, at der ikke blev »grebet resolut ind«.

»Både politi og de sociale myndigheder burde have sat ind med akut anbringelse og massiv hjælp til at bearbejde tilknytningen til IS. Underretningerne dokumenterer, at her er tale om en pige, der er meget psykisk sårbar og viser tydelig begejstring for og støtte til IS, islam og terrorisme,« siger teamleder Anette Brøndum Sørensen, der også har gennemlæst sagen, i en skriftlig kommentar. Børns Vilkår har fået tilladelse fra Natascha til at gennemgå og udtale sig om hendes sag.

Sådan har vi gjort DR2 Dokumentar har fået aktindsigt i hele Kundby-pigens socialsag i Holbæk Kommune gennem Nataschas mor, og har desuden fået kopier af den underretning og den lydfil af Natascha, som hendes støtteperson har lavet til kommunen. Det er blandt andet sket via tilladelse fra Natascha og hendes familie. Oplysningerne er tjekket med Natascha, som tv-holdet har skrevet breve med i fængslet, og med Nataschas familie. Berlingske har fået lov at gennemgå dokumenterne. De er desuden blevet forelagt for Trine Schultz, der er lektor med speciale i børne- og socialsager ved Aalborg Universitet og for Børns Vilkår. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Holbæk Kommune har til DR2 Dokumentar erkendt fejlene i 2014 og i sommeren 2015, men koncernchef Julie Becher mener ikke, at kommunen overordnet handlede forkert fra november 2015 frem til Nataschas anholdelse i januar 2016. Hun oplyser, at man overvejede flere muligheder efter 19. november, da man blev bekendt med Nataschas martyrdrømme.

»Vi vurderer på det tidspunkt, at en anbringelse kan være med til at trække hende endnu længere ud og gøre hende endnu mere usikker,« siger Julie Becher til DR2 Dokumentar. I stedet vurderede kommunen, at det var flere samtaler med Nataschas »tillidsperson, som er det relevante svar på situationen.« Tillidspersonen er Nataschas tidligere lærer, der ikke lønnes af kommunen og som ifølge eget udsagn ikke vidste noget om antiradikalisering. Man overvejede ifølge Julie Becher også et efterskoleophold til Natascha.

8. januar 2016 skiftede kommunen kurs og besluttede sammen med familien, at Natascha skulle anbringes. Det skete dog aldrig, da hun blev anholdt få dage efter.

Holbæk Kommune har ikke ønsket at udtale sig yderligere, før man har set dokumentaren.

Dokumentaren »Kundbypigen – Hvorfor ville min lillesøster være terrorist?« vises på DR 2 mandag kl. 21.30.