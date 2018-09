Eksperter advarer: Danmarks dødeligste svamp myldrer frem i de danske skove

Den er stor, flot og forveksles ofte med en anden spiselig svamp. Men den er en af de giftigste i Danmark.

Der er tale om den grønne fluesvamp, der i løbet af de seneste par måneder er skudt op i store mængder rundtomkring i de danske skove. Det beretter naturvejledere fra hele landet om til TV 2.

Svampesæsonen strækker sig normalvis fra august til oktober, og i år er der tale om en bemærkelsesværdig sæson.

»Der er helt usædvanligt mange grønne fluesvampe i år. Normalt er det sjovt, hvis man finder en, men de alle vegne lige nu. De er store og flotte, men dem skal man altså passe på,« siger Bjørli Lehrmann fra Vestre Hus Børnenaturcenter i Allerød til TV 2.

Flere naturvejledere fra både Fyn og flere steder i Jylland, erfarer også til TV 2, at de i år oplever den grønne fluesvamp skyde op som aldrig før og advarer om at spise svampe, man ikke er sikker på, hvad er.

Alvorlige konsekvenser

Der er god grund til at være opmærksom på svampen, for konsekvenserne af at spise fluesvampen er alvorlige.

Svampen forårsager celledød i lever og nyrer. Der skal kun 30 gram af svampen til at dræbe en voksen mand.

Det er ikke farligt at røre ved svampen, men hvis et menneske først er kommet til at spise af den, findes der ingen modgift.

Grøn fluesvamp Den grønne fluesvamp kan variere en del i størrelse.

Hatten er to til 12 cm. bred, hvælvet til affladet med en skinnende og fedtet overside.

Farven varierer fra gulgrøn til olivengrøn.

Stokken er hvid og op til 15 cm. høj og en til to cm. i tykkelsen.

Lamellerne er frie og hvide, og lamelsvøbet efterlader en tydelig, bred hudagtig ring på stokken.

En af svampens vigtigste karakterer er resterne af fællessvøbet, som viser sig som en pose, der omgiver stokkens basis.

Grøn fluesvamp kan forveksles med den spiselige høj posesvamp, som dog har en mere slimet hathud, mangler grønlige nuancer, har rødtonede lameller og ingen stokring. Kilde: Miljøstyrelsen Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Sidste år kunne Fredericia Dagblad fortælle om en asiatisk familie, der havde spist af en grøn fluesvamp, de havde fundet i en skov i Vejle. De havde forvekslet fluesvampen med en asiatisk spisesvamp. Familien blev straks indlagt på sygehuset og overlevede heldigvis alle sammen. Dog blev datteren på ti år opereret og fik en ny lever.

Vejret kan være en årsag

Det er svært at pege på en årsag til, at svampene skyder op i hobetal i skovbunden. Men ifølge TV2 forklarer naturvejleder Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen Søhøjlandet i Silkeborg, at vejret ofte er skyld i, når naturen opfører sig anderledes. Det kan derfor ikke udelukkes, at den ualmindelige varme sommer har en sammenhæng med den massive mængde grønne fluesvampe.

Den grønne fluesvamp har det generelt bedst i varme og fugt. Efter lang og tør sommer, men en del vand på det seneste, spirer det, man normalvis ser over flere måneder, frem på blot en enkelt måned. Derfor virker antallet af svampe pludselige ekstremt, skriver TV2.