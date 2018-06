Ekspert: Undgå de typiske faldgruber når du netværker

Et stærkt netværk kan både give jobmuligheder, faglig udvikling og indflydelse hos vigtige beslutningstagere.

Men det kan være svært at navigere i, hvordan man egentlig netværker.

Og særligt kvinderne kommer ofte ikke i gang med at netværke strategisk, oplever Katja Iversen, der er administrerende direktør for den internationale ngo Women Deliver, der arbejder med ligestilling, sundhed og rettigheder for kvinder verden over.

Hun har selv taget turen op ad karrierestigen - fra Vestjylland til New York - hvor hun i dag mingler med Clinton-familien og deltager i G7-møder.

Derfor har hun netop skrevet begynderguiden »Kvinde, kend dit netværk«. Og hun giver her sine bud på typiske netværksfejl.

Netværksarbejde trin for trin - Tænk over, hvad du vil opnå med dit netværk. - Tænk over, hvem du skal kende og tale med for at rykke i den retning. - Læs op på, hvem de mennesker er, og hvad de brænder for. - Når du tager kontakt, så drop din enetale, og spørg i stedet ind til dem, du gerne vil netværke med. - Husk at følge op, så kontakten ikke går i glemmebogen. Kilde: Katja Iversen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Den første fejl er at tro, at det er en byttehandel at netværke, forklarer Katja Iversen.

»Det er ikke sådan, at nu sætter jeg penge i banken hos dig, og så kan jeg hæve dem igen med det samme,« siger hun.

Netværk er derimod noget, man bygger op over tid. Og gennem nye kontakter møder man andre kontakter - og sådan fortsætter det, forklarer Katja Iversen.

»Så det er en mere indirekte ting. Det er ikke et bytteforhold,« siger hun.

En anden fejl er at tro, at man skal holde tips, trick og kontakter tæt ind til kroppen, forklarer Katja Iversen.

For nogle kan have en tendens til at tro, at man mister noget, hvis man deler ud af sin viden. Men sådan er det ikke - tværtimod, forklarer hun.

En anden snubletråd er særligt møntet på kvinderne. Katja Iversen ser nemlig en udbredt tendens til, at kvinder taler deres egne evner ned og tænker, at hvis de kan noget, så kan alle det.

Men her bør kvinderne lære af mændene.

»Der er den klassiske situation, hvor kvinder ser et jobopslag, hvor de kan ni ud af ti ting, men tænker: Jeg har ikke kørekort, så jeg søger ikke. Mænd vil derimod ofte sige: Jeg kan tre ud af ti ting, så selvfølgelig søger jeg, «siger hun.

I samme boldgade skal du heller ikke sidde og putte med dine succeser, men vise dem frem for din arbejdsplads og leder, mener Katja Iversen.

»Den der med at være den stille, der sidder og gør sit arbejde godt og venter på, at nogen opdager det, den holder ikke,« siger hun.

For mens mændene netværker i tennisklubben, til receptioner og i vinklubben, sakker nogle kvinder bagud, fordi de arbejder hjemmefra eller henter børn, når chefen tager sin eftermiddagsrunde på kontoret.

»Det betyder ikke, at man skal blære sig eller larme, men rigtig mange beslutninger bliver taget i uformelle rammer. Det gælder både i forhold til job, projekter og budgetter,« siger Katja Iversen og fortsætter:

»Så man skal ud og være i de uformelle rammer.«

I forlængelse heraf skal du også huske, at netværksarbejde ikke behøver at være hyggeligt, forklarer Katja Iversen.

Nogle kvinder kan føle, at det er kynisk, og at hvis de skal drikke kaffe eller øl, så skal det være med personer, de kan lide.

»Men sådan behøver det ikke at være. Og hvis man ikke netværker, spænder man jo ben for at få nogle projekter realiseret - om det så er for sin egen skyld eller for et samfundsnyttigt formål,« siger Katja Iversen.

Hun understreger, at man hverken skal spille skuespil eller lave kaffeaftaler med folk, man virkelig ikke kan lide.

»Men man behøver ikke at elske hinanden og være venner,« siger Katja Iversen.

