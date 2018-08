Ekspert: »Hvis man ikke reagerer, står retsstaten afklædt tilbage. Så har man reelt sagt: Medierne kan selv bestemme«

Næsten to år efter udgivelsen af bogen »Syv år med PET«, hvor tidligere PET-chef Jakob Scharf angiveligt skulle have videregivet fortrolige oplysninger, har politiet sigtet to chefredaktører og en journalist. Ifølge en ekspert er sagen nødt til at nå frem til domstolene.