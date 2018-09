Ejer udlover milliondusør: Tyve bryder ind i Gentofte-villa og stikker af med kunstskat til mange millioner

Et ældre ægtepar i Gentofte var natten til lørdag ofre for et usædvanligt tyveri.

Parret har i mange år samlet på dansk sølvkunst fra 1600 og 1700-tallet. Der er tale om dansk kulturarv i form af sølvfade, suppeterriner, lysestager og lignende, som blev stjålet på professionel vis, fortæller politiinspektør ved Nordsjællands Politi, Henrik Sejer.

»Tyve har medbragt en stige og er gået ind i en privat bolig i Gentofte, hvor et ægtepar på 80 år lå og sov. Tyvene er kommet ind gennem en dør på første sal uden om alarmsystemet, og så har de fjernet 35 sølv-numre,« siger han.

Billede af ef sølvfad, som er blevet stjålet fra en borger i Gentofte.

Det kaldes sølvnumre i stedet for sølvgenstande, da ét sølvnummer kan bestå af eksempelvis to lysestager.

»Det er nogen, der virkelig har vidst, hvad de gik efter, hvordan de skulle komme ind, og hvordan de skulle undgå alarmerne,« siger Henrik Sejer.

Dusør på tre millioner kroner

Det stjålne sølv er alt sammen dansk sølv fra herregårde og lignende, som er lavet af danske sølvkunstnere. Det er dansk kulturarv og derfor omfattet af et eksportforbud, hvor man normalt skal søge om tilladelse til at eksportere det.

»Det er uden sidestykke, at en så stor samler oplever at få stjålet så fine og værdifulde ting fra en samling. Det er heldigvis meget sjældent, at sådan noget sker« Kasper Nielsen, vurderingsdirektør i Bruun Rasmussen

»Den forurettede er samler, og han har udlovet en dusør på op til tre millioner kroner, hvis han får tilvejebragt al sit sølvtøj. Sølvtøjets værdi, hvis det kunne sælges lovligt, er på otte-ti millioner kroner. Men vægten af sølvet er cirka 35 kilo, så selve sølvværdien er ikke enorm,« siger politiinspektøren.

Hos auktionshuset Bruun Rasmussen kender man både samleren og sølvtøjet, der er blevet stjålet.

Billeder af sølvtøj, som er blevet stjålet fra en borger i Gentofte.

Han fortæller, at der er tale om en privat dansk samler, der i en livstid har haft antik sølv som stor passion.

»Han har samlet en fantastisk og meget omfangsrig samling af en uhørt høj kvalitet, som derfor også er meget kostbar,« siger Kasper Nielsen uden at ville sætte tal på værdien af det stjålne sølv.

Myten om kunsttyveri

Samleren har selv sendt billeder og beskrivelser af sølvtøjet ud til samtlige auktionshuse i Europa, så det ikke kan sælges videre her, fortæller politiinspektør Henrik Sejer.

Billeder af sølvtøj, som er blevet stjålet fra en borger i Gentofte.

»Normalt ville man sætte det til salg i et auktionshus, men det er lukket land i det her tilfælde. Det har jeg en formodning om, at tyven godt har vidst, for det er meget professionelt udført,« siger han.

Kasper Nielsen fortæller, at der er en myte om, at kunsttyveri ofte er bestilt af en connaisseur, som hænger den stjålne vare op hos sig selv. I virkeligheden er tyvene ofte drevet af de høje priser, de har set varerne udbudt til på auktioner.

Billeder af sølvtøj, som er blevet stjålet fra en borger i Gentofte.

»I praksis ser vi ofte, at folk, der stjæler de her værdier, er forblændet af de priser, der er sat på tingene under forudsætning af, at det kan sælges på et frit marked. Når tyvene så finder ud af, at de ikke kan sælge værdierne her, ser vi nogen gange, at kunst og samlerobjekter destrueres eller forsvinder, fordi tyvene ikke kan afsætte det,« siger han.