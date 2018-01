Efter »vandscootersagen«: To års fængsel for uagtsomt manddrab er i den høje ende

Reaktionerne på sociale medier var forargelse og krænkede retsfølelser, da der torsdag faldt dom i »vandscootersagen«.

Straffen lød på to års ubetinget fængsel til den 25-årige mand, der blev dømt skyldig i uagtsomt manddrab for i sommeren 2017 at have påsejlet en båd med den konsekvens, at to amerikanske kvinder døde.

Den ene øjeblikkeligt, den anden kort efter af sine kvæstelser.

Straffen på to år inkluderer reststraf for tidligere domme. Men er to år en mild straf sammenlignet med andre straffe for uagtsomt manddrab?

Svaret er nej. Tværtimod er straffen faktisk i den høje ende i forhold til andre sager.

Langt de fleste sager afgøres endda blot med bødestraf.

Straffe for uagtsomt manddrab (2007 til 2016)



Og af de 174 sager, der indebærer ubetinget frihedsstraf, er det kun i 22 af sagerne - svarende til 13 procent - at straffen er landet på over to års fængsel.

Det viser Berlingskes beregninger på baggrund af et dataudtræk foretaget af Danmarks Statistik.

Så lange ubetingede straffe gives for uagtsomt manddrab (2007 til 2016)



En af de hårdeste straffe på området faldt i 2012, da en dengang 50-årig mand fra Horsens blev dømt treethalvt års fængsel for at skudt en 27-årig mand i brystet med en kaliber 22 Walther-pistol.