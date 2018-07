Efter to overfald på fem dage har fængsel taget konsekvensen: Nu er de op til fire mand om hver LTFer

Siden to fængselsbetjente i april blev overfaldet i Storstrøm Fængsel, har personalet skiftet taktik over for indsatte fra banden LTF, der menes at stå bag. I dag er de op til fire betjente hver gang, celledøren til en LTFer skal åbnes. Ressourcekrævende og »rasende dyrt«, men nødvendigt for at øge trygheden, lyder det.