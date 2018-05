Efter store frustrationer: Dansk Eurovisionshow er reddet

Ved den ene prøve efter den anden har holdet omkring den danske Eurovision-deltager, Rasmussen, stået tilbage med rynker i panden og bekymrede miner.

Den sne der skulle fyge ind over danskeren på scenen til sidst blev nemlig ved med at ligne noget fra et hyggeligt juleeventyr og ikke en kraftfuld storm, som det var planlagt.

Men ved kostumeprøverne onsdag eftermiddag i Lissabon i Portugal - kun timer før Jonas Flodager Rasmussen skal på scenen i den store juryprøve, der tæller 50 procent af stemmerne - er der endelig kommet styr på effekterne.

»Det har været topfrustrerende. Vi har været ramt af manglen på snestorm, og det har fyldt meget. Vi har kun tre minutter, og de skal sidde i skabet,« siger Jan Lagermand Lundme, der er underholdningschef i DR.

-»Der er røget mange mails frem og tilbage, og der har været holdt mange møder, og vi har haft tanker om, hvorvidt vi skulle flyve en special effects-mand herned,« siger han.

Men katastrofen er altså afværget, ser det ud til.

»Nu tror vi på det. Det er klart, at når vi har en sang, der er maskulin og nordisk, så nytter det ikke, at det ligner noget fra et Disney-univers. Sneen dalede ned i hans skæg, så han lignede julemanden,« siger Jan Lagermand Lundme.

Så vidt muligt har han prøvet at spare den danske melodigrandprixvinder for de største bekymringer, men det har ikke været helt nemt.

»Han har ikke været cc'et på vores mails, men vi har jo ikke kunnet skjule det for ham, når han har spurgt, om der var nogle fremskridt. Så han har jo også været frustreret,« siger Jan Lagermand Lundme.

Danmark skal onsdag aften optræde for en fuld sal ved juryprøven, og torsdag gælder det så den store semifinale, hvor Jonas Flodager Rasmussen med sangen »Higher Ground« skal prøve at sikre en finalebillet.

/ritzau/