Efter skuddrab i Randers: Kampklædt politi gennemfører aktioner i Aalborg

Nordjyllands Politi har lørdag gennemført aktioner på fire adresser i Aalborg i forbindelse med et skuddrab på en 30-årig mand fra Randers.

Det bekræfter vagtchef Henrik Beck.

»Aktionerne begyndte lige over middag. De strakte sig over flere timer og skete på anmodning fra Østjyllands Politi,« siger han.

Ellers er det småt med oplysninger af hensyn til den videre efterforskning af drabet.

Vagtchefen kan dog fortælle, at én person blev anholdt oven på aktionerne. Vedkommende blev dog løsladt kort efter uden sigtelse.

Betjentene var kampklædte og bevæbnede under aktionerne, som foregik i Aalborgs øgadekvarter.

»Når der er tale om en drabssag, er vi flere afsted, og der er rutinerede politifolk iblandt, som har prøvet det før,« siger Henrik Beck.

»Vi tager ingen chancer i forbindelse med den personkreds,« tilføjer han.

Vagtchefen kan ikke oplyse mere om, hvilken personkreds der er tale om.

Den 30-årige mand blev fredag aften fundet dræbt af skud ud for Randers Regnskov. Det var en forbipasserende, der fandt ham kort før midnat på Tørvebryggen 1.

Østjyllands Politi ønsker dog ikke at oplyse, om der er tale om et enkelt skud eller flere, ligesom der ikke er oplysninger om et muligt motiv eller mulige mistænkte.

Men René Raffo, der er politiinspektør i Østjyllands Politi, har sagt til Ekstra Bladet, at man ikke arbejder ud fra en teori om, at drabet kan være sket som led i en konflikt mellem bander.

Østjyllands Politi efterlyser vidner, der kan bidrage med flere informationer.

Blandt andet er politiet interesseret i at tale med kunder fra en McDonalds-restaurant, som ligger lige over for Randers Regnskov.

Østjyllands Politi har ifølge Randers Amtsavis lørdag søgt efter videoovervågning fra stedet, der kan bidrage til opklaringen af sagen.

Men hverken McDonalds eller Randers Regnskov ligger ifølge avisen inde med billeder, da man ikke videoovervåger det offentlige område ved Tørvebryggen.

/ritzau/