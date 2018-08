Efter skoleskyderi i Texas: 17-årig er tiltalt for drabet på ti personer

Nævninge tiltaler 17-årig for fatalt skoleskyderi i Texas

17-årige Dimitrios Pagourtzis er tiltalt for drabet på ni elever og en lærer på Santa Fe High School i maj.

Et nævningeting i Texas har formelt tiltalt en 17-årig dreng for et blodigt skoleskyderi på Santa Fe High School i delstaten i maj.

17-årige Dimitrios Pagourtzis er også blevet tiltalt for at have gået til angreb på en offentligt ansat, efter han havde åbnet ild mod medstuderende og en politibetjent, der arbejdede på skolen. Betjenten overlevede angrebet.

Dimitrios Pagourtzis har indrømmet at stå bag skyderiet den 18. maj, der kostede ti mennesker livet - ni elever og en lærer.

- Han (Pagourtzis, red.) gav en udtalelse, hvor han indrømmede at have skudt flere personer på Santa Fe High School med det formål at dræbe personerne, lød det i en erklæring fra politiet i Texas få dage efter skyderiet.

I henhold til straffeloven i Texas vil Dimitrios Pagourtzis automatisk blive idømt fængsel på livstid, hvis han bliver fundet skyldig. Men siden han er under 18 år, har han mulighed for at søge om prøveløsladelse.

Ifølge politiet gemte Dimitrios Pagourtzis et haglgevær og et håndvåben under sin frakke, inden han åbnede ild på skolen om morgenen fredag den 18. maj.

Motivet er endnu uklart, men enkelte mener, at han blev mobbet af nogle medstuderende.

En mor til en af de dræbte har desuden fortalt, at hun mener, skyderiet kan have noget at gøre med den 17-åriges interesse for hendes datter.

Kort før skyderiet afviste datteren angiveligt Pagourtzis' tilnærmelser og gjorde det klart, at hun ikke var interesseret i ham.

- Han blev mere og mere aggressiv. Hun sagde endelig fra, og det gjorde ham flov, har moren, Sadie Rodriguez, fortalt.

Ifølge Texas-guvernør Greg Abbott havde Pagourtzis planer om at begå selvmord efter skyderiet. Han skal dog have fortalt politiet, "at han ikke havde modet til at begå selvmord".

Texas-guvernøren har efter angrebet foreslået at indsætte flere bevæbnede betjente på delstatens skoler. Han foreslog også at skærpe nogle af våbenlovene i Texas, men det forslag mødte kraftig kritik.

Der foreligger endnu ingen datoer for retssagen mod Dimitrios Pagourtzis.

/ritzau/AP

FN og USA kræver granskning af angreb mod bus i Yemen

Både FN og USA reagerer kraftigt på meldingerne om, at mindst 50 mennesker - 29 af dem børn - er blevet dræbt i et luftangreb mod en bus i Yemen torsdag.

Ifølge houthi-oprørernes tv-kanal, Al Masirah, blev bussen angrebet af fly fra den saudi-ledede koalition i regionen i nærheden af Dahyan-markedet i Saada-provinsen.

FN's generalsekretær, António Guterres, kræver, at angrebet øjeblikkeligt bliver undersøgt.

I USA oplyser talsmand for Udenrigsministeriet Heather Nauert, at landet har bedt den saudi-ledede koalition om at foretage en grundig og åben efterforskning af hændelsen.

Hun giver samtidig udtryk for bekymring over rapporter om, at angrebet har ført til så mange civile dødsfald.

USA støtter sin allieret Saudi-Arabien med våben, overvågningsudstyr og anden teknologi.

Unicefs direktør for Mellemøsten og Nordafrika, Geert Cappelaere, siger, at alle 29 børn, der blev dræbt i angrebet, var under 15 år. Af de i alt 77 sårede er 30 angiveligt også børn under 15 år.

Røde Kors bekræftede tidligere torsdag, at mindst 29 børn er døde i angrebet.

- Efter et angreb i morges mod en bus, der kørte med børn i Dahyan i det nordlige Saada, har hospitaler støttet af Røde Kors modtaget snesevis af døde og sårede, hed det i en erklæring.

Johannes Bruwer, der leder Røde Kors' delegation i Yemen, oplyser på sin Twitter-profil, at de fleste ofre er under ti år.

Provinsen Saada er under den shiamuslimske houthi-hærs kontrol.

Oprørsmilitsens tv-station, Al Massirah, anklager Saudi-Arabien og dets allierede for at have ramt bussen under et luftangreb.

Ifølge Mohammed Abdul-Salam, en talsmand for houthi-oprørerne, udviser koalitionen med luftangrebet en "tydelig ligegyldighed over for civile liv".

Houthi-oprørerne bekæmpes af Saudi-Arabien og en koalition af arabiske lande, der hyppigt sender fly ind over de områder, som houthierne kontrollerer, for at bombe.

Den store arabiske nabo greb i 2015 ind i krigen for at støtte den daværende sunnimuslimske regering i Yemen, der var blevet fortrængt af houthi-oprørere.

Krigen i Yemen har kostet næsten 10.000 mennesker livet, og konflikten har ifølge FN skabt den værste humanitære katastrofe på kloden.

/ritzau/AFP

Turister strømmer igen til Tunesien efter strandmassakre

To blodige angreb mod turister lammede i 2015 Tunesiens turistbranche. I år ventes otte millioner turister.

Tunesiens turistindtægter fortsætter med at stige, efter at turistbranchen stort set blev lammet, efter at to blodige angreb i 2015 kostede adskillige udlændinge livet. Angrebene fik flere lande til at fraråde deres borgere at rejse til Tunesien.

Men nu er niveauet for antallet af udenlandske gæster ved at vende tilbage til før angrebene, og flere af de største europæiske rejsearrangører har igen Tunesien på programmet.

I de første syv måneder af 2018 steg turistbranchens indtægter således med 42 procent til 554 millioner dollar. Det oplyser det nordafrikanske lands turistminister, Salma Loumi, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Frem til 31. juli havde 4,4 millioner udenlandske gæster besøgt landet i år. Det er 23 procent flere end i samme periode året før.

Ifølge Salma Loumi ventes tallet for hele året at lande på cirka otte millioner udenlandske turister. Det vil være højere end før angrebene. I 2014 modtog Tunesien 7,1 millioner turister.

Det var to angreb med tre måneders mellemrum, som fik turister til at fravælge Tunesien. Islamisk Stat tog skylden for begge.

Det første angreb mod turister fandt sted ved Bardo-museet i Tunis. 27 blev dræbt. Heraf var de fleste udenlandske museumsgæster.

I slutningen af juni blev 38 badegæster dræbt, da en mand åbnede ild mod turister på en strand ved et femstjernet hotel i Sousse.

Den 24-årige gerningsmand havde skjult sit våben under en parasol. Han blev dræbt af sikkerhedsfolk, da han gik ind på hotellet og skød omkring sig.

At europæiske turister nu vender tilbage til Tunesien vil styrke landets svækkede økonomi betydeligt, skriver Reuters.

/ritzau/

Wozniacki misser tre matchbolde og taber i Canada

Caroline Wozniacki er ude af WTA-turneringen Rogers Cup, der spilles i Montreal i Canada.

Hviderusseren Aryna Sabalenka voldte Wozniacki store problemer og løb efter tre sæt med sejren på 5-7, 6-2, 7-6 i anden runde.

Wozniacki havde tre matchbolde i tredje sæt, men formåede ikke at udnytte dem. I stedet bragede Sabalenka tilbage i sættet og snuppede sejren.

- Jeg vandt ingen af matchboldene, konstaterer Wozniacki efter skuffelsen ifølge WTA's hjemmeside.

- Jeg havde muligheden, men tog den ikke. Det er selvfølgelig skuffende at tabe en kamp som denne, når du havde chancen, tilføjer hun og roser samtidig Sabalenka for hendes "meget aggressive" spillestil.

Kampen var Wozniackis første, siden hun røg ud i anden runde ved grand slam-turneringen Wimbledon i juli. Hun kæmper stadig med at finde formen.

I sidste uge måtte hun trække sig fra WTA-turneringen Citi Open i Washington på grund af en skade i baglåret.

Torsdagens kamp var derfor Wozniackis første på hardcourtunderlaget og det første skridt i Wozniackis bestræbelser på at finpudse formen til grand slam-turneringen US Open, der begynder i slutningen af august.

I kampens begyndelse fulgtes de to spillere ad. Først ved stillingen 4-3 i Sabalenkas favør var tilskuerne i Montreal vidner til en breakbold. Den udnyttede hviderusseren og kom på 5-3.

Andenseedede Wozniacki fik dog vendt sættet og brød selv to gange på sin vej til sætsejren.

Andet sæt vil Wozniacki nok helst glemme hurtigt. Danskeren var nede med 2-5, men oppe 40-0 i eget serveparti havde hun mulighed for at kæmpe sig tilbage i sættet.

Det lykkedes dog ikke, for allerede i samme parti kom Sabalenka tilbage og smashede i sidste duel kampen ud i tre sæt.

Den andenseedede dansker tilspillede sig to breakmuligheder ved stillingen 3-3. På den sidste af dem slog Wozniacki til, da hun pressede Sabalenka til at slå ud af banen.

Wozniacki havde senere tre matchbolde, men udnyttede dem ikke, og i stedet fremtvang Sabalenka en tiebreak.

Her var Sabalenka stærkest, og hun spillede sig videre til ottendedelsfinalen, hvor hun møder belgieren Elise Mertens.

/ritzau/