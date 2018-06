Efter mange timers venten: Nu er Roskilde Festival åbnet

Lørdag var ventetiden forbi for de mange tusind gæster, der har ligget i kø for at sikre sig en god teltplads på Roskilde Festivals campingområde.

Klokken 16 blev indgangen således åbnet, og det forløb udramatisk uden nogen tilskadekomne, siger festivalens talskvinde, Christina Bilde.

»Åbningen er forløbet som planlagt, hvor vi åbnede præcis klokken 16. Vi havde introduceret en ny måde at løbe ind på, så forløbet var en smule mere hjulpet, og det gik godt. Alle kom ind på god vis,« siger hun.

Det nye system fungerede således, at gæster, der ankom for at ligge i kø til åbningen, fik et armbånd med en farve, som gav adgang til en bestemt sluse.

Da startskuddet gik, blev sluserne åbnet en efter en, og det betød, at alle ikke løb ind på pladsen på én gang.

»Det har været en forandring, så der har selvfølgelig været spørgsmål til det for at finde ud, hvordan man skulle agere, men gæsterne har taget rigtig godt imod det, og det fungerede super godt,« siger Bilde.

Det er kun campingområdet til festivalen, som er åbnet lørdag. Festivalpladsen åbner onsdag klokken 17, hvor det danske band Saveus åbner hovedscenen Orange Scene en time efter.

Selve festivalpladsen åbner onsdag klokken 17, hvor det danske band Saveus åbner hovedscenen Orange Scene en time efter.

Blandt hovednavnene på den 48. udgave af festivalen er den britiske gruppe Gorillaz og den amerikanske rapper Eminem.

Det er første gang, at Eminem skal optræde på dansk grund. Han er med 172 millioner solgt albums den bedst sælgende rapper nogensinde. Han indtager Orange Scene onsdag klokken 22.30.

Festivalen varer til lørdag 8. juli.

FAKTA: Det vidste du ikke om Roskilde Festival 130.000 deltagere skal deles om cirka 3000 offentlige toiletter og pissoirs under årets Roskilde Festival. Lørdag slog Roskilde Festival dørene op til den 48. udgave af festivalen, der har fundet sted siden 1971. Bevæbnet med presenninger kæmpede håbefulde gæster om den bedste teltplads på campingområdet, som skal være deres hjem den kommende uge. Gæsterne må dog væbne sig med musikalsk tålmodighed, for selve festivalpladsen åbner først onsdag klokken 17. Det danske band Saveus, som tæller den tidligere X Factor-vinder Martin Hedegaard, åbner herefter Roskilde Festivals hovedscene, Orange Scene. Her kan du læse lidt om festivalen: * Rub og stub af billetterne til årets festival er solgt - og det gik stærkt. Billetsalget er det hurtigste siden 1996. * Der er solgt 100.000 billetter, men der er også 30.000 frivillige til stede. Det deltager altså 130.000 i festivalen, hvilket gør den til Danmarks fjerdestørste by målt i indbyggerantal. * Billetterne er solgt i 69 forskellige lande. De udenlandske gæster kommer primært fra Norge, Sverige og Tyskland. * Festivalområdet dækker et område, som svarer til størrelsen på 350 fodboldbaner. Selve festivalpladsen dækker 59 fodboldbaner. * 184 musiknavne er offentliggjort på plakaten til årets festival. De skal optræde på en af pladsens otte scener i de fire dage, musikken varer. * Der serveres mere end én million måltider i festivalens madboder. 90 procent af råvarerne er økologiske. * I boderne bruges der under festivalen 2,3 millioner drikkekrus, 2 millioner engangsservice og 400.000 sugerør. Det hele er bionedbrydeligt. * På hele festivalområdet er der cirka 3000 offentligt tilgængelige toiletter og pissoirs. Som noget nyt er knap 900 af disse vandskyllende. Kilder: Roskilde Festival. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/