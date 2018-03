Efter landsretsdom: Kan 1.005 teenagere i børnepornosag alligevel blive lærere og politibetjente?

En midtjysk mand er blevet frikendt for at have delt børneporno i den første Umbrella-sag, der nåede landsretten. I alt er 1.005 teenagere sigtet for at have videredelt børneporno, og nu er spørgsmålet, om også de vil kunne frifindes og slippe for fængselsstraf og pletter på børneattesten.