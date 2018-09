Efter Københavns totale rygeforbud: »Voksne mennesker skal ikke fjernstyres i eget hjem«

Medarbejdere i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning har ikke kunnet ryge en cigaret på vej til og fra et møde eller i eget hjem på en hjemmearbejdsdag siden juli i år.

I hvert fald ikke uden at risikere en fyreseddel.

Det blev konsekvensen, da forvaltningen i sommer indførte en ny rygepolitik, der betød, at forvaltningens ansatte ikke må tænde en cigaret, hvis de er i gang med jobrelaterede opgaver. Heller ikke, selv om de er langt fra kommunens matrikel – for eksempel hjemme i privaten.

Rygepolitikken er mulig, fordi Københavns Kommunes samlede rygepolitik indeholder et punkt 12, som siger, at et enigt samarbejdsudvalg kan beslutte at indføre en røgfri arbejdsplads, hvor der ikke må ryges – heller ikke e-cigaretter - fra arbejdstids begyndelse til arbejdstids ophør, bortset fra i frokostpausen.

Og enigt var samarbejdsudvalget, som består af ledelse og tillidsrepræsentanter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Voksne skal ikke fjernstyres

Forvaltningens nye rygepolitik er imidlertid for restriktiv og indgribende, mener DF og Liberal Alliance i København.

Partierne synes i stedet, at Københavns Kommune bør have tiltro til, at dens medarbejdere selv er i stand til at tage vare på egne vaner og sundhed, hvorfor punkt 12 bør bortfalde.

Derfor har de stillet et medlemsforslag om en »mere respektfuld rygepolitik«, hvor kommunen ikke »søger at fjernstyre voksne mennesker i deres eget hjem eller i det offentlige rum, hvor de ikke generer hverken kolleger eller borgere ved at ryge«.

»Vi stiller forslaget for at sikre en vis værdighed og respekt for de ansatte i Københavns Kommune, for vores forslag vil forhindre, at forvaltningen fortsat kan forbyde en embedsmand at sidde hjemme på terrassen og besvare mails og ryge en cigaret imens,« siger Alex Vanopslagh (LA):

»Politikere og samfund skal ikke blande sig i, hvad man gør som individ, så længe det ikke skader andre. Og jeg mener helt klart, at det hører til den private sfære, når et voksent menneske ryger en cigaret hjemme hos sig selv eller på gaden i arbejdstiden,« lyder det.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har tidligere forklaret forbuddet med, at det er passende, at en forvaltning, der har sundhed som opgave, går forrest.

Men den køber Alex Vanopslagh ikke.

»Det er noget vrøvl. Hvad en medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gør hjemme på sin tagterrasse eller 500 meter fra kommunens matrikel, vil ikke få borgere til at stoppe op, begynde at ryge, spise usundt eller stoppe med at motionere,« siger han.

Borgerrepræsentationen skal behandle forslaget på torsdag.