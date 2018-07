Efter fund af ekstremistisk materiale: Nu inddrages alle Playstations fra fængslerne

Fremover bliver det lidt mere kedeligt at være indsat i mange af landets fængsler.

For fra på lørdag vil Kriminalforsorgen inddrage spillekonsollerne hos de indsatte, der afsoner i lukkede fængsler og i arresthuse landet over.

Tiltaget er en reaktion på, at der i april blev der fundet ekstremistisk materiale på Playstations hos fire indsatte i Nyborg Fængsel.

Ifølge DR Nyheders oplysninger var der bl.a. tale om ekstremistiske videoer med halshugninger, som kan være smuglet ind i fængslet via usb-stik, men det har sikkerhedschef i Kriminalforsorgen Lars Rau Brysting ikke ønsket at forholde sig til.

»Men generelt kan jeg sige, at vi i forbindelse med den her sag har konstateret, at der både kan være lyd-, video-, billed- og tekstfiler gemt på en Playstation. Vi har ikke haft det nødvendige fokus på, at sådanne filer kan gemmes på spillekonsoller tidligere, og derfor tager vi nu konsekvensen,« siger sikkerhedschefen.

Efterforskningen af det konkrete materiale har politiet stået for. Parallelt har kriminalforsorgen undersøgt, om det er muligt at sikre spillekonsollerne i tilstrækkelig grad for at undgå nye sager om ulovligt materiale på maskinerne.

»Vores tekniske undersøgelser af udstyret har vist, at de hidtil anvendte spillekonsoller efter vores vurdering ikke kan sikres tilstrækkeligt. Derfor fjerner vi dem nu også fra arresterne i den laveste sikkerhedsklasse og dermed helt fra den lukkede sektor,« siger han.

Over 300 Playstations inddraget

Efter fundet af det ekstremistiske materiale på de fire Playstations indsamlede kriminalforsorgen over 300 konsoller fra afdelingerne med højeste sikkerhedsklasser i landets lukkede fængsler. Siden har man besluttet, at tiltaget fra 7. juli også skal gælde i samtlige af landets arrester.

Konkret betyder det, at det er indsatte i sikkerhedsklasse 1, 2 og 3, der nu får taget Playstationsene fra sig.

Kriminalforsorgen arbejder med fire sikkerhedsklasser, som indsatte og varetægtsfængslede placeres i. Sikkerhedsklasse 1 og 2 er mest restriktive. Her placeres medlemmer fra banden Loyal to Familia (LTF) og rockere fra Hells Angels og Bandidos per automatik.

I åbne fængsler – som ikke bliver underlagt restriktionen i forhold til spillekonsoller – sidder typisk kun indsatte i sikkerhedsklasse 4.

Indsatte har ikke mulighed for at medbringe deres egne spillemaskiner eller anden elektronik, men de har haft mulighed for at købe eller leje Playstations af kriminalforsorgen. Det var spillekonsoller, som var sikret sådan, at der ikke var netadgang, men hvor det altså har været muligt for de indsatte at gemme filer.

De fire personer, som havde ekstremistisk materiale på deres Playstations, er meldt til politiet, og der kører nu en politisag mod dem. Materialet på deres Playstations bliver undersøgt af politiet og Politiets Efterretningstjeneste. Derudover har kriminalforsorgen fulgt op med forskellige sikkerhedsmæssige tiltag, bl.a. er de fire personer øjeblikkeligt blevet udelukket fra fællesskab i Nyborg Fængsel, fortæller Lars Rau Brysting.