Efter flere selvmordsforsøg: Ombudsmand beder udlændingecenter tildække rør i loftet

Klokken 11.32 en januardag i 2017 fik han at vide, at han ville blive afhentet af politiet klokken 12 for at blive sendt ud af Danmark. Otte minutter senere blev han fundet hængende i sengetøj, som var fastgjort til et rør i loftet på hans opholdsrum.

Det lykkedes to andre medindsatte og en ansat at få ham skåret fri. En ambulance hentede ham og kørte ham til Rigshospitalet, hvorfra han siden blev overført til psykiatrisk afdeling. Da han blev udskrevet, blev han samtidig løsladt fra frihedsberøvelse.

Det er ovennævnte sag, der i første omgang fik Folketingets Ombudsmand til at se nærmere på selvmordsforsøg og selvmord på Udlændingecenter Ellebæk i Birkerød i perioden 2012 til 2017. Og som nu har ført til efterlysning af konkrete tiltag.

Folketingets Ombudsmand skal sikre, at indsatte i alle landets fængsler, arresthuse med videre behandles korrekt og med den fornødne sikkerhed. Og ved gennemgangen fandt Ombudsmanden, at der de seneste fem år har været seks selvmordsforsøg og et selvmord på Udlændingecenter Ellebæk, hvor indsatte i flere tilfælde har brugt samme metode.

De har trevlet sengetøj op og brugt det som reb, som de har fæstet til rørene og forsøgt at hænge sig i. Morten Engberg, afdelingschef hos Folketingets Ombudsmand

Fritliggende rør skal dækkes til

»I fire tilfælde har indsatte forsøgt sig ved at bruge fritliggende rør, der er lige under loftet. De har trevlet sengetøj op og brugt det som reb, som de har fæstet til rørene og forsøgt at hænge sig i,« fortæller afdelingschef hos Folketingets Ombudsmand, Morten Engberg.

I en pressemeddelelse udtaler ombudsmand Jørgen Steen Sørensen:

»Disse sager synes at vise et mønster, og det er naturligvis helt centralt at forebygge selvmord blandt indsatte. Jeg har derfor med tilfredshed noteret mig, at rørene nu bliver inddækket, så den form for selvmordsforsøg fremover kan undgås.«

Udlændingecenter Ellebæk hører under Kriminalforsorgen, som hurtigst muligt vil dække rørene til.

På centret i Ellebæk sidder udlændinge, der af den ene eller anden grund er frihedsberøvet. Det er ikke kriminelle udlændinge, men det kan være afviste asylansøgere, der har overtrådt pålæg, ikke er mødt op til møder, eller som frygtes at ville gå under jorden.

Ifølge Jyllands-Posten er der også en bestemmelse i udlændingeloven, som giver mulighed for at fængsle afviste asylansøgere for at motivere eller presse dem til at samarbejde om udsendelse.

Det løser ikke alle problemer

De syv udlændinge, der har forsøgt eller har begået selvmord, er alle mænd i 20erne og 30erne. En enkelt er fra Østeuropa, mens resten er fra Afrika og Mellemøsten.

Når nu vi kunne se, at denne metode er så udbredt og kan forhindres ved, at man dækker rørene til, så bør man gøre det. Også selvom man ikke kan forhindre selvmordsforsøg på alle mulige andre måder. Morten Engberg, afdelingschef hos Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand ser ikke på årsagen til selvmord og selvmordsforsøg. Adspurgt om de indsatte ikke blot vil benytte andre metoder, hvis de er så desperate, at de forsøger at tage livet af sig, svarer Morten Engberg:

»Der er i hvert fald ikke nogen, der forestiller sig, at nu er alle problemer løst. Men når nu vi kunne se, at denne metode er så udbredt og kan forhindres ved, at man dækker rørene til, så bør man gøre det. Også selvom man ikke kan forhindre selvmordsforsøg på alle mulige andre måder. Man skal jo ikke sidde med hænderne i skødet, bare fordi man ikke kan opnå alt.«

Folketingets Ombudsmand underrettes løbende i alle sager om selvmordsforsøg og selvmord blandt indsatte fra Kriminalforsorgen.