Efter den varmeste nat i to årtier er Danmark officielt ramt af hedebølge

Hvis du har sovet let og uroligt i nat, er det ikke så mærkeligt, for der er tale om en af de varmeste danske nætter i årtier.

Det skriver TV2, som fortæller, at den varmeste nat var på Langø i Nakskov Fjord. Her ramte den laveste temperatur i nat 21,9 grader. Hos Danmarks Meteorologiske Institut har man målt den laveste temperatur samme sted til 22,3.

Så længe temperaturen mellem 18:00 og 08:00 ikke går under 20 grader, er der teknisk set tale om tropenat, forklarer Klaus Larsen, vagtchef hos DMI.

»Så det er ganske lune nætter, vi har de fleste steder for tiden,« siger han.

I København kom temperaturen natten til torsdag ikke under 20,8, og det gør det til den varmeste nat siden 28. august 1997, skriver TV2 . Dengang viste termometret 21 grader som laveste temperatur.

Officielt: Hedebølge over Danmark

Ifølge vagtchefen er Danmark nu desuden officielt ramt af landsdækkende hedebølge, efter gennemsnitstemperaturen i dagtimerne de seneste tre dage ikke er gået under 28 grader i det meste af landet.

»I går nåede vi lige præcis op på, at 51 procent af landet lever op til den definition, og det betyder, at der er landsdækkende hedebølge,« siger Klaus Larsen, der forklarer, at temperaturerne ikke har været helt så høje i Midt- Vest- og Nordjylland som resten af landet, men dog stadig et godt stykke oppe i 20erne. Dermed er disse områder alene ramt af en »varmebølge«.

Onsdag 25 juli nåede vi op på landsdækkende hedebølge, da 51% af landet har haft et gennemsnittet af den højeste temperaturen over 3 dage overskrider 28 grader.

DMI-vagtchefen tilføjer, at det varme vejr tilsyneladende fortsætter de næste par uger, selv om der er en koldfront på vej vestfra med regnvejr i weekenden, og temperaturerne ventes at falde lidt i august.

»Men i næste uge tegner det til at blive tæt på eller over de 30 grader, så det fortsætter i hvert fald lidt endnu,« siger Klaus Larsen.

Onsdag denne uge var i øvrigt årets hidtil varmeste dag med temperaturer op til 33,1 grader målt i Hovedstaden.