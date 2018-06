Efter borgerprotest: Lukning af jernbaneoverkørsel på standby

En jernbaneoverkørsel nord for Ribe har flere dage været blokeret af borgere i protest mod, at den skal lukkes.

Men nu har transportminister Ole Birk Olesen (LA) bebudet, at arbejdet med at lukke overkørslen indstilles, indtil der er holdt et møde i transportudvalget 21. juni.

»Som konsekvens heraf har jeg bedt Banedanmark vente med at gå videre med arbejdet på overkørsel 26 til efter forligskredsens møde,« skriver ministeren i en skriftlig kommentar.

Det glæder Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

»Jeg kvitterer for, at ministeren har lyttet til det politiske ønske om at drøfte sagen,« siger han.

Lukningen af overskæringen på strækningen fra Bramminge til Tønder sker som led i en politisk vedtaget beslutning om at nedlægge usikrede jernbaneoverkørsler.

Det er overkørsler, hvor der ikke er bomme eller signalanlæg, og derfor er der forøget risiko for sammenstød mellem biler og tog.

Men borgere fra lokalområdet er utilfredse med en forestående lukning af passagen over skinnerne, og det forstår borgmesteren godt.

»Jeg synes jo, det er helt grotesk, at man overvejer at lukke den her overskæring,« lyder det fra borgmesteren.

»Det vil medføre, at landbrugsmaskiner skal ud og køre på hovedvejen, som staten to-tre kilometer længere fremme bruger et trecifret millionbeløb på at sikre flere spor på for at øge fremkommeligheden.«

»Det er helt hen i vejret, at man ikke har tænkt de to projekter sammen,« siger Jesper Frost Rasmussen.

Borgmesteren er klar til at grave i kommunens lommer og bidrage økonomisk til en løsning, der bevarer overkørslen.

Løsningen kan ifølge Jesper Frost Rasmussen bestå i at sikre overkørslen med bomme på hver side.

»Det skal ikke være de midler, det kan koste at etablere to bomme og to motorer, der skal skille os ad.«

»Omkostningen til det er vi villige til at bidrage til, hvis det kan sikre den rigtige løsning,« siger borgmesteren.

Siden 2009 er der lukket 277 usikrede jernbaneoverkørsler på landsplan. Det er planen at lukke i alt 405 overkørsler.

/ritzau/