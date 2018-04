Efter 25 timer uden pas: Tilbageholdt dansk politiker er sluppet ud af Bahrain

Folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen (S) har forladt Bahrain, efter at han har siddet i 25 timer i lufthavnen i det arabiske land uden sit pas.

Han er netop ankommet fra Bahrain til Istanbul i Tyrkiet, hvorfra han flyver videre til København i aften.

Lars Aslan Rasmussen fik som beskrevet hos Berlingske og i flere andre medier onsdag konfiskeret sit pas, da han natten til i går ankom til det lille land i Mellemøsten for at besøge den fægslede menneskerettighedsaktivist Abdulhadi Al-Khawaja.

Abdulhadi Al-Khawaja er dansk statsborger, idømt livstid og har foreløbig siddet syv år i fængsel. Han født i Bahrain og havde fødselsdag i går. Han boede 12 år i Danmark, men vendte i 2001 tilbage til sit fødeland.

Læs også DF: Hvorfor er der så mange svenskere og nordmænd på den her uddannelse?

Da Lars Aslan Rasmussen i lufthavnen oplyste sit ærinde i landet, konfiskrede myndighederne hans pas og tilbageholdt ham i lufthavnen.

»De sagde, at jeg udgjorde en sikkerhedsrisiko. Det giver ingen mening. De har spildt min tid,« siger han over telefonen fra Istanbul:

»Men det har ikke været forgæves. Det her viser bare, hvor store problemer der er i Bahrain med menneskerettighder. Tænk, at de ikke vil tillade en dansk politiker at besøge en fængslet landsmand. Jeg har svært ved forestille mig det samme, hvis det var omvendt og drejede sig om en politiker fra Bahrain i Danmark, der ville besøge en landsmand.«

Lars Aslan Rasmussen tilføjer, at han sagtens kan forestille sig, at han ved senere lejlighed vil forsøge at komme til Bahrain igen.

Læs også Sådan bliver du røvrendt som iværksætter

Flybilletten er bl.a. blevet betalt af lokale NGOer og aktivistens familie, oplyser Lars Aslan Rasmussen.

Den danske politiker understreger, at han alene tog til Bahrain på opfordring fra Abdulhadi Al-Khawajas familie.

Tanken var, at hans tilstedeværelse kunne lægge en eller form for pres på de lokale myndigheder.

Læs også Har Pia Kjærsgaard ret? Så meget tjener skolelæreren, chefkonsulenten, overlægen og 29 andre offentligt ansatte

»Familien siger, han er ved at dø,« fortæller den danske politiker:

»Et enigt folketing fordømmer fængslingen, og han er mig bekendt den eneste danske, politiske fange i nyere tid.«

Lars Aslan Rasmussen vurderer, at Bahrain er et de lande i verden, hvor der forholdsvist er flest politiske fanger.