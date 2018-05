E-sport: Anerkend og forstå dit gamer-barn

Gaming er en stor del af hverdagen for mange børn og unge. Og ofte forstår forældrene slet ikke, hvad det der e-sport går ud på. Men det burde forældrene sætte sig ind i og vise interesse for, anbefaler pædagog og e-sportskonsulent Sebastian Michaelsen.

Han giver her fem råd til forældre, hvis børn ser sig selv som e-sportsudøvere.

1) Vis respekt, og vær nysgerrig

- Det er vigtigt at vise anerkendelse over for de ting, som ens børn går op i, hvad enten det er fodbold eller e-sport. Det er vigtigt i forhold til at opretholde den sunde relation, siger Sebastian Michaelsen, der underviser på Glamsdalens Idrætsefterskoles e-sportslinje.

Man skal som forælder derfor ikke finde sig i en lukket dør ind til børneværelset, men i stedet sætte sig ned med barnet og spørge ind til spillet.

- Hvad går det ud på, hvordan fungerer det, er du god til det?

- Når forældrene først spørger, så begynder børnene at blomstre op. Og så har man jo en ekspert i barnet, fordi det ved alt om spillet. Så udnyt det, siger Sebastian Michaelsen.

På den måde føler barnet også, at det kan bidrage med noget, så det ikke altid er forældrene, der ved bedst, siger han.

2) Få struktur i hverdagen

Sebastian Michaelsen råder også til, at man får lavet noget struktur omkring spillet. Mange onlinespil tager cirka 30 minutter, og det er ikke noget, man bare kan forlade. Så tænk praktisk som forældre.

- Man kan sige, nu går jeg ud og laver mad, og så skal vi spise om en halv time, så kan du lade være med at starte et nyt spil lige der? siger Sebastian Michaelsen.

Forældre skal også sætte sig ind i, hvornår det er hyggespil, og hvornår det er decideret e-sport - altså seriøs træning, som barnet er i gang med.

Den pointe understøtter adjunkt Andreas Lieberoth fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse i Aarhus.

- Forældre skal forstå, at de her onlinespil er et fællesskab, som barnet er med i. Så har man aftalt en turneringskamp eller et "raid", så har man en social forpligtigelse over for nogle andre - ligesom at spille fodbold eller at være med i et band, siger han.

- Så det handler ikke kun om, at det er sjovt, men om at man er i gang med noget, hvor man kan lade sine holdkammerater i stikken, hvis man bare bliver hevet ud af det, når der er aftensmad, siger Andreas Lieberoth.

Han opfordrer derfor til klar kommunikation omkring, hvornår og hvor længe barnet kan spille, og at forældrene er lydhøre over for, hvornår det er vigtigt for barnet at deltage online.

3) Sørg for ordentligt udstyr

- En ting er, at det kan være enormt anstrengende at kigge på en skærm i mange timer, hvis den ikke er god og hakker. Noget andet er det ergonomiske, siger Sebastian Michaelsen.

- Børnene skal sidde ordentligt i en god stol, med et godt keyboard, en god mus og høretelefoner, som passer, siger han.

Men børnene behøver ikke det nyeste og dyreste udstyr.

4) Hav styr på kost og motion

Det kræver hurtige reaktionsevner og udholdenhed at spille i mange timer. Derfor skal "benzinen" være i orden, siger Sebastian Michaelsen.

- Hvis ens børn oprigtigt mener, at de dyrker e-sport, så skal man understøtte det ved at få elementer af motion ind i deres hverdag og have fokus på sund kost, siger han.

- De skal spise dagens tre rigtige måltider og få nogle sunde mellemmåltider, som eksempelvis frugt og nødder i stedet for sodavand.

5) Dyrk e-sport i et fællesskab

Der er masser af fritidsklubber og foreninger, som i dag tilbyder e-sport som fritidsaktivitet. Så er dit barn bidt af gaming og vild med Astralis, Heroic og Team North, så send dem afsted i en klub, anbefaler Sebastian Michaelsen.

- Her vil børnene møde voksne, som kan guide dem til de rigtige værktøjer - og der vil man arbejde med talentudvikling, sprogbrug, selvkontrol og meget mere, siger han.

Lørdag den 26. maj afholdes der Danmarksmesterskaber i e-sport på Odense Rådhus arrangeret af YouSee e-sportligaen.

/ritzau fokus/