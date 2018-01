E-cigaretter kan være vanedannende og få flere unge til at ryge

Mens de karakteristiske hvide dampskyer på få år er blevet et stadig mere almindeligt syn, så er fordelene og ulemperne ved de populære e-cigaretter blevet debatteret jævnligt. Er de sundere end normale smøger? Og hjælper de som rygestop – eller inspirerer de tværtimod flere unge til at begynde at ryge normale cigaretter?

Det kommer en ny stor amerikansk rapport med en række svar på. Ifølge et nationalt panel af sundhedseksperter og forskere er e-cigaretter med nikotin vanedannende, og teenagere der anvender e-cigaretter er mere tilbøjelige til at skifte til regulære cigaretter.

Det skriver avisen New York Times.

Rapporten er udarbejdet af National Academies of Sciences, Engineering and Medicine – et samarbejdsorgan for forskere af forskellige baggrunde. Den samler og analyserer de fleste eksisterende undersøgelser, der endnu er lavet af e-cigaretter. I rapporten er der ikke blevet skelnet mellem uafhængig forskning eller forskning finansieret af tobaksindustrien. Rapportens forfattere skriver dog, at en del forskning er blevet sorteret fra på grund af metodiske fejl eller en klar bias.

På baggrund af eksisterende forskning konkluderer rapporten altså, at teenagere og andre unge bliver fristet til at prøve normale cigaretter efter at have brugt e-cigaretter. Hvorvidt de unge kun kortvarigt stifter bekendtskab med normale cigaretter, eller om de bliver faste rygere, det kan rapporten dog ikke sige noget om.

Ifølge rapporten er der moderat evidens for, at effekten er særligt udtalt på unge, der stifter bekendtskab med e-cigaretter, før de prøver normale cigaretter. Den søde og frugtige smag, som e-cigaretter ofte har, kan give dem et usundt forhold til rygning. De har derfor en højere risiko for at begynde at blive faste rygere.

Til gengæld er alle rapportens konklusioner ikke helt værst, hvis man holder af at dampe løs på de kunstige smøger. Det er nemlig markant sundere end traditionel rygning, da man undgår kontakt med tjære og andre farlige kemikalier. Samtidig kan det have en positiv, om end begrænset, effekt på rygestop.

Der er dog endnu ikke foretaget nogen langtidsstudier, der dokumenterer hvilken effekt længere tids brug af e-cigaretter kan have på helbredet samt reproduktionsevnen.

Dermed er det stadig for tidligt at afsige en endegyldig dom over e-cigaretterne, siger lederen af arbejdet med rapporten, David Eaton fra University of Washington, til New York Times:

»Når det kommer til spørgsmålet om helbredspåvirkningen, så har vi stadig en del at lære. E-cigaretter kan ikke siges at være entydigt gunstige eller dårlige.«

I danske rygestop-studier er man kommet frem til lignende konklusioner vedrørende e-cigaretters evner som rygestopmiddel. Det hjælper – men ikke voldsomt meget. I et interview i Berlingske fra marts 2017, fortæller Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, at det er de færreste, der nedsætter deres forbrug af almindelige cigaretter ved at erhverve sig en e-cigaret.

»Hvis der skulle være en gavnlig helbredseffekt af e-cigaretterne, skulle rygerne smide smøgerne væk og kun dampe i stedet for at ryge. Men mellem 70 og 80 procent af e-cigaretbrugerne i rygestop-studierne fortsætter med at ryge tobak, så de bliver dobbeltbrugere,« sagde hun dengang.

Ifølge et lodtrækningsforsøg med mange deltagere, så har e-cigaretter en succesrate på 6 til 7 procent, når det kommer til rygestop. Det er cirka det samme som nikotinplastre.