Dyrlæger: Undgå børnelegetøj til kæledyr

En nedslidt tennisbold eller en aflagt slaskedukke.

Det kan være fristende at lade hunden boltre sig med ungernes gamle legetøj, men legen kan i værste fald gøre mere skade end gavn på det logrende kæledyr.

Børnelegetøjet er nemlig sjældent gearet til hundens helbred.

»Man skal først og fremmest vælge noget legetøj, som er lavet til dyr og ikke til børn. Når man for eksempel køber bolde, så skal det være hoppebolde eller gummibolde, som ikke er for små, så hundene kan sluge dem,« siger Hanne Knude Palshof, som er formand for Den Danske Dyrlægeforenings faggruppe for Familiedyr.

Fakta: Legetøj til din hund - Køb legetøjet i en dyrehandel, hvor produkterne er lavet til hunde. - Hvis du lader din hund lege med en bold, så tjek, at bolden ikke er for lille, så hunden kan sluge bolden. - Fjern knapper og andre løsdele, inden du giver din hund en dukke eller et tøjdyr at boltre sig med. Kilder: Hanne Knude Palshof, Lene Thaulow. /ritzau fokus/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det samme gælder for dukker og tøjdyr, som hunden kan bide i stykker.

»Hvis man har købt en bamse fra legetøjsforretningen, kan der være øjne, knapper og andre løse dele på tøjdyret, som hunden kan rive af og sluge,« advarer Hanne Knude Palshof.

At det hænder, kan dyrlæge og klinikchef ved Evidensia Vordingborg Dyrehospital Lene Thaulow skrive under på. Her må hundene indimellem en tur på operationsbordet for at få fjernet efterladenskaber fra børnelegetøjet.

»Hvis man er heldig, så kommer det ud igen i den anden ende, men hvis man er rigtig uheldig, så sætter det sig fast i hundens tarmsystem, så man er nødt til at operere det ud,« fortæller Lene Thaulow.

Hun fremhæver samtidig, at legetøjet ofte indeholder kemiske stoffer, som også kan genere hundens helbred.

»Hundene render ofte rundt med legetøjet i munden, og det er børnelegetøj sjældent lavet til. Det betyder, at dyrene risikerer at få nogle skadelige stoffer ned i kroppen, hvis de for eksempel bider i en plastikbold,« forklarer Lene Thaulow.

Rådet er derfor klart hos dyrlægen: Børnenes aflagte legetøj skal bruges med omtanke, så dyrene ikke kommer til skade.

»Jeg synes, man skal lege med sin hund og aktivere den alt det, man overhovedet kan. Men man skal tænke over, hvad det er for noget legetøj, man giver til hunden og sørge for, at det er købt i en dyrehandel, så legetøjet er lavet specifikt til dyr,« siger Lene Thaulow.