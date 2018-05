Dyrlæger: Sygdom blandt importerede hvalpe er stigende

De danske dyrlæger ser flere og flere hvalpe af racerne fransk bulldog, mops, chihuahua og bomuldshunde - de såkaldte "modehunde".

Efterspørgslen på hunde af netop de racer er så store, at danske opdrættere ikke kan følge med. Det har åbnet for et lukrativt marked med ulovlig hundehandel fra tvivlsomme opdrættere, der typisk befinder sig i Østeuropa.

Men mange hvalpe kommer til Danmark med medfødte arvelige sygdomme.

»Dels kan de være syge med smitsomme sygdomme. Det kan også være mere alvorlige sygdomme som Parvo-virus og hundesyge.«

»Men det er også rigtig synd for de personer, der køber hvalpene. Folk bliver glade for deres hunde, der så bliver syge, hvilket gør, at der skal bruges rigtig mange penge på dem,« siger Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforenings Faggruppe Familiedyr.

Ud over at være ramt af sygdom er mange af hvalpene også dårligt præget. Det betyder, at de ofte er skræmte og forsigtige.

»Det er et enormt arbejde at få sådan en hund til at blive en god familiehund,« siger Hanne Knude Palshof.

Den Danske Dyrlægeforening opfordrer derfor folk, der overvejer at købe en hund, til at forberede sig bedre på, hvad det vil sige at være hundeejer.

»Man skal tænke over, om årsagen til, at man vil have en hund, er, at den ser sød ud.«

»Måske skulle man også overveje andre racer, end dem vi ser mange af på gaderne. "Modehundene" er dels meget dyrere, de lever ikke lige så længe og har rigtig mange problemer,« siger Hanne Knude Palshof.

Hvis man har købt en hvalp og er i tvivl om, hvorvidt der er ulovlige forhold bag, bør man opsøge en dyrlæge hurtigst muligt, oplyser Hanne Knude Palshof.

/ritzau/