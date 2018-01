Dyr kæmper mod kulden i USA – Øgler »går kolde«

Det er koldt i USA. En voldsom vinterstorm har nemlig ramt det meste af USA’s østkyst. Faktisk er det så koldt, at koldblodige krybdyr for alvor har fået noget at kæmpe mod. Noget tyder dog på, at det er en kamp, de ikke kan vinde.

I Florida oplever borgerne nemlig en regulær storm af, hvad der ligner døde øgler, men faktisk i virkeligheden bare er øgler, der har »lukket ned« for kroppen og gået, ja, kold. Det skriver The Guardian.

Mere specifikt er der tale om den grønne øgle, også kaldet leguan, der ellers normalt holder til i træerne - i ly for trusler fra andre dyr og mennesker. Men de voldsomme vinde med sne og høje temperaturer til følge får simpelthen de grønne øgler til at fryse så meget, at deres kroppe helt lukker ned og går i noget, der minder om dvale.

Derfor er det ikke underligt, hvis borgerne på østkysten ser noget, der ligner en død øgle. Og det var netop det syn, der mødte amerikaneren Frank Cerabino. En grøn øgle lå helt stiv på ryggen og umiddelbart livløs ved hans udendørspool.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) 4. januar 2018

I virkeligheden er øglen sandsynligvis slet ikke død, men befinder sig i en tilstand, hvor det koldblodige krybdyrs krop ikke kan fungere normalt. Eksperter har nemlig udtalt, at øglerne blot er bedøvede og vil derfor genoplive, når deres kroppe igen har fået varmen.

»Tro ikke automatisk, at de er døde,« udtaler Kristen Sommers, der arbejder for Floridas dyrelivs bevarelseskommission til Palm Beach Post.

Nogle kunne måske ønske, de rent faktisk var døde. Den grønne øgle er nemlig en invasiv art, der er kendt for at æde sig gennem haver og for at grave huler, der ødelægger infrastrukturen. Samtidig kan deres efterladenskaber indeholde salmonellabakterier.

Men det er dog ikke tilfældet, hvorfor borgerne må finde sig i, at de grønne krybdyr nok vågner op igen og genoptager deres flittige levevis, der faktisk er så udfordrende for borgerne, at man er begyndt at undervise husejere i, hvordan man fanger og håndterer dem. Det skriver Palm Beach Post.

Men det er ikke kun den grønne øgle, der kæmper med kulden. I Texas har den nationale park service måttet redde ikke mindre end 41 frysende havskildpadder. De flød nemlig alle rundt på overfladen af havet, hvor de er yderst udsat for at blive angrebet af rovdyr. Årsagen til skildpaddernes aparte adfærd er, ligesom for de grønne øglers vedkommende, at de er bedøvede af kulden.

Den voldsomme kulde har da også fået den amerikanske dyrevelfærdsorganisation The Humane Society til at udsende en vejledning til dyreejere, hvor de kommer med helt konkrete anbefalinger til, hvordan de amerikanske borgere kan beskytte deres dyr mod kulden. Blandt andet anbefales det, at man holder sine dyr indenfor så meget som muligt.