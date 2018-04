Du har set det millioner af gange. Alligevel kan du (nok) ikke skrive det her bogstav

Hver eneste gang du læser en e-mail, en avisartikel, et magasin eller en bog ser du et bogstav, du med stor sandsynlighed slet ikke er bevidst om.

Den mest almindelige form af bogstavet »g«.

De fleste ved slet ikke, at der findes mere end én form af bogstavet, de færreste kan udvælge den rigtige form fra en række, og endnu færre kan selv skrive formen.

Det er et hold af forskere på det amerikanske universitet Johns Hopkins, der har gjort den kuriøse opdagelse, som tyder på, at vores skrift har stor betydning for vores måde at lære bogstaver at kende på.

»Vi tror, at hvis vi kigger længe nok på noget, specielt hvis vi er nødt til at være opmærksom på formen, som når vi læser, så ved vi, hvordan noget ser ud. Men vores resultater tyder på, at det ikke altid er tilfældet,« siger seniorforsker Michael McCloskey i en pressemeddelelse.

Prøv selv i videoen herunder.

Det lille »g« er specielt, fordi det modsat de fleste bogstaver har mere end en udgave.

Du kender den helt almindelige med »åben hale«, som er den næsten alle bruger i sin håndskrift. Men den mest hyppige er faktisk den form, som blandt andet bruges i skrifttyperne Times New Roman og Calibri, hvor halen lukker sig i en løkke.

For at teste folks bevidsthed om bogstavet »g« har forskerne gennemført en tretrins undersøgelse.

Først bad de 38 voksne om at udfærdige en liste over bogstaver med mere end én variant. Kun to skrev g. Og kun én kunne skrive det korrekt.

»Vi sagde: »Der er to former af »g«, kan du skrive dem?« Og folk så på os og stirrede bare i et øjeblik, fordi de ikke havde nogen idé,« siger en anden af forskerne bag, Kimberly Wong.

Forskerne bad derudover 16 nye deltagere om at læse et afsnit fyldt med g-formen, men hvor de skulle sige hvert ord, der indeholdt et »g«, højt. G’et optrådte 14 gange, men da forskerne bad deltagerne om at skrive det »g«, de lige havde set, skrev halvdelen en forkert form, mens de øvrige forsøgte at skrive et det rigtige - kun én lykkedes.

Til sidst bad forskerne 25 deltager om at udpege den rigtige form af g’et med løkke-hale i en test med fire valgmuligheder - den i boksen i denne artikel. Kun syv valgte den rigtige form.

Ifølge forskerne viser folks manglende bevidsthed om de forskellige former af bogstavet »g«, at vores kendskab til bogstaver forringes, når vi ikke skriver dem. Og efterhånden som vi skriver mindre og bliver mere afhængige af elektroniske hjælpemidler, spørger forskerne, om det kan få konsekvenser for vores evne til at læse.

»Hvad med børn, der lige er begyndt at læse?« spørger en af forskerne.