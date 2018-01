Dronningens tur i guldkaret fik danskerne på gaden

København. Den taktfaste lyd af hestehove markerer, at gardehusarerne er på vej i deres blå uniformer med hvid fjer på toppen af hovedet.

Dronningens store guldkaret følger efter trukket af seks hvide heste. Og som kronen på værket sidder dronning Margrethe i sin mørkebrune pels i kareten og smiler til de fremmødte danskere, som bruger morgenstunden på at hilse på majestæten.

Torsdag morgen blev dronning Margrethe kørt i guldkaret ad Store Kongensgade samt Holmens Kanal og over Holmens Bro eskorteret af gardehusarregimentets hesteskorte.

Læs også I et dramatisk år for kongehuset viste Dronningen sin råstyrke

Målet var Christiansborg Slot og nytårskur for officerer fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen samt repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner.

Der var bred enighed blandt de fremmødte i Store Kongensgade om, at det er betydningsfuldt og traditionsrigt at se dronningen.

»Dronningen er et samlingspunkt. Jeg har også været på Frederiksberg Slot og se dem træne. Så nu er det ligesom at følge det til dørs,« fortæller Annie Kyndesen, som er taget fra Nørrebro til indre by for at se dronningens karettur.

Læs også André Rogaczewski: Hendes Majestæt går hele vejen og giver håb og mod

Marna Nygaard er ikke taget langt, hun bor nemlig i Store Kongensgade, hvor kareten passerer. Så hun har udskudt morgenkaffen, og har i stedet taget trapperne ned for at hilse på dronning Margrethe.

»Det er jo festligt,« siger Marna Nygaard, som gerne møder op, når der er mulighed for at vinke til dronningen.

»Det er en tradition. Og vi skal passe på vores traditioner,« bemærker hun.

Læs også Dronning Margrethe: »Havde jeg været hundrede procent kunstner gennem hele mit liv, var det helt sikkert blevet til noget andet«

Den mørkebrune pels, der holdt dronningen varm i kareten, bar hun også ved nytårskuren for diplomatiet, der blev holdt på Christiansborg onsdag. Her var den nye amerikanske ambassadør, Carla Sands, blandt gæsterne, der kunne hilse på dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

Efter nytårskuren torsdag eskorteres dronningen hjem igen til Amalienborg i guldkareten. Hjemturen går ad Bredgade.

/ritzau/