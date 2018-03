Dronningens farverige festtøj vises på udstilling

Dronning Margrethe er kendt for at have farverige kreationer på til både offentlige arrangementer og hverdag, og nu kan danskerne komme helt tæt på et stort udvalg af dronningens egne rober.

I Den Gamle By i Aarhus åbner nemlig tirsdag en særudstilling med et udvalg af dronning Margrethes tøj og sko. Dronning Margrethe, der er protektor for Den Gamle By, vil være til stede ved åbningen.

Det skriver kongehuset på sin hjemmeside.

Udstillingen har fået titlen »Fra Dronningens Garderobe« og kan opleves frem til den 9. september i år.

Udstillingen indeholder en stor samling af dronningens tøj til både hverdag og fest, blandt andet nationaldragter, kjoler og hatte fra 1940'erne og frem til nu.

Derudover fremvises nogle af dronningens gamle skolebøger og dukkevogne.

På det sociale billeddelingsmedie Instagram har det danske kongehus valgt at dele en række billeder af nogle af de kjoler, som danskerne kan se på udstillingen i Aarhus.

»Den kongelige families beklædning er privat ejendom, men kongehuset har gennem de sidste 400 år overdraget de mest kostbare og historisk interessante dragter til De Danske Kongers Kronologiske Samlinger,« skriver kongehuset til billederne af de farverige kjoler.

/ritzau/