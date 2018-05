Dronningen tager sin ældste søn med i biografen

Den seneste uge har stået på et hav af arrangementer i forbindelse med kronprinsens 50-års fødselsdag, og mens kronprins Frederik i ugens løb hastede fra det ene arrangement til det næste, bliver hans onsdag aften anderledes rolig.

Her sætter han sig nemlig ind i biografmørket for at overvære gallapremieren på dokumentarfilmen "Fædre & Sønner", og hans mor, dronning Margrethe, vil ledsage ham.

Det fremgår af kongehusets officielle kalender.

Gallapremieren finder sted i Grand Teatret i København onsdag klokken 19.00.

Filmen "Fædre & Sønner" følger Michael og hans far, den gamle hofmarskal Søren Haslund-Christensen, der sammen tager på loftet for at finde skjulte skatte fra fortiden.

Søren Haslund-Christensen, der er søn af den danske opdagelsesrejsende Henning Haslund-Christensen, var ansat ved hoffet fra 1989 til 2003.

I dokumentaren undersøger han sammen med sin søn, Michael, sin fars liv, for Michael har hørt, at hans farfar levede et hemmeligt dobbeltliv.

Det er instruktør Andreas Møl Dalsgaard, som står bag dokumentaren.

Han har tidligere instrueret dokumentarfilmene "The War Show" og "The Human Scale".

/ritzau/