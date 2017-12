Dronningen: Prøv at gøre noget unyttigt

Efter et dramatisk år for Kongehuset med først prins Henriks melding om ikke at ville begraves ved sin hustrus side i Roskilde Domkirke og siden hans demensdiagnose benyttede Dronningen sin nytårstale til at opfordre til sammenhold og fællesskab.

Dronningen talte om, hvordan der skal være plads til forskellighed i Danmark, og hvordan der er brug for alle i det danske fællesskab.

»Mennesker er forskellige, og Danmark har brug for forskellige mennesker med hver deres evner og talenter, deres måde at virke på,« sagde hun og fortsatte:

»Den ene er talknuser, den anden forstår sig på teknik. Én er god til at få kunder i butikken eller kan få en forretning op at stå. Nogle har det talent at kunne lære fra sig, mens andre har en evne til at drage omsorg for børnene og de ældre eller de syge. Andre vil helst fordybe sig i bøgerne og se verden åbne sig derfra. Nogle er så dygtige med deres hænder, at man næsten ikke forstår, hvordan det går til.«

Hun understregede, at »det ene er ikke finere eller bedre end det andet«.

»Vi har brug for det hele og for os alle. Hver og én gør vi, hvad vi kan,« lød det fra Majestæten, der stillede spørgsmålet:

»... hvad betyder mest for os, når det kommer til stykket? Det gør de mennesker, der står os nær. Og for de allerfleste er det vores familie. En familie er ikke nødvendigvis det samme i dag som for en generation siden. Jeg tror, der er kommet en erkendelse af, at ikke alle familier er far-og-mor-og-børn. Der er i dag større variation, men også større frisind og tolerance.«

Dronningens lille opfordring

Dronningen kom også med en opfordring.

»Jeg vil her i aften komme med min lille opfordring til, at vi sommetider gør noget andet end det, vi plejer. Noget, der ligger uden for dagligdagens praktiske gøremål. Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt, noget der ikke er behov for, noget unyttigt,« lød det.

Hun fremhævede, hvordan det for hendes vedkommende er vigtigt at »have noget mellem hænderne – et sytøj, en skitseblok, noget med farver«.

»Jeg tror, det er vigtigt med oplevelser, der taler til vores sanser, noget der befrugter vores fantasi, som nærer tanken, og som kan gøre vores verden større. Det er slet ikke så unyttigt endda.«

Dronningen talte kort om Prinsens sygdom og takkede for den opmærksomhed, den kongelige familie i den forbindelse har fået fra danskerne.

»På nogle måder har det ikke været noget nemt år for mig og min familie. Så meget mere har det rørt os, at man fra så mange sider har omfattet prins Henrik med sympati og forståelse. Det er vi taknemmelige for. Det gør hverdagen lettere for os alle sammen,« sagde Dronningen, der har holdt sin nytårstale hvert år, siden hun i 1972 debuterede som ung regent.

Lægger op til samling

Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, kalder talen »stilfærdig, eftertænksom og samlende«.

»Dronningen holdt ikke en nytårstale fuld af skarpe citater, som vil gå direkte over i historien. Jeg tror, at det er et bevidst træk fra Dronningens side. Der er for tiden så mange, som støjer og larmer. Dronningen ønsker derimod at lægge op til samling og forening i en tid, som er så splittet og konfrontatorisk,« siger Thomas Larsen:

»Ser vi tilbage på debatten i 2017 har den været præget af mange rå og uforsonlige udmeldinger fra utallige debattører i medierne, ligesom diskussionerne på de sociale medier sjældent har været mere giftige og ophidsede end i dag. I den situation vælger Dronningen at gå imod strømmen og tale om, hvor vigtigt det er, at vi alle giver vores bidrag til samfundet, og at vi alle – høj som lav – kan bidrage. Det er ikke tilfældigt. Der er nok derude, som trækker fronterne op og lægger op til konflikt. Dronningen forsøger at minde os om, at vi også har meget til fælles,« siger Thomas Larsen.

