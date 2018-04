Dronning Margrethes sarkofag er færdiggjort

København. Det dyrebare gravmæle, som dronning Margrethe skal stedes til hvile under i Roskilde Domkirke, er færdiggjort. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

- Hendes Majestæt Dronningens gravmæle er nu opstillet og står i Sankt Birgittas Kapel i Roskilde Domkirke. Her vil Dronningen blive stedt til hvile ved siden af næsten 40 danske konger og dronninger fra den tidlige middelalder og frem til i dag.

Arbejdet med gravmælet har stået på siden 2003 og er blevet udført af billedhuggeren Bjørn Nørgaard.

Bjørn Nørgaard var fra projektets start i tæt dialog med regentparret om idéen og udformningen af værket, der har titlen »Sarkofag«.

Oprindeligt skulle også prins Henrik lægges til hvile i gravmælet. Men prinsen ændrede i august 2017 mening.

H.M. Dronningens gravmæle. Sarkofag i Roskilde Domkirke

Fakta om sarkofagen * Det er regentparret selv, der har bedt Bjørn Nørgaard om at stå for de royale sarkofager. * Han har tidligere tegnet de 11 gobeliner, der hænger på Christiansborg, og som var en gave til dronning Margrethes 50-års fødselsdag i 1990. * Sarkofagerne er den royale version af en gravsten, ikke en kiste. Dronningen bliver stedt til hvile i en krypt under gravmælet. * Sarkofagen er placeret i Sankt Birgittes Kapel. * Bjørn Nørgaard har arbejdet på gravstedet siden 2003. * Selve sarkofagen er støbt i glas, mens soklen er udformet i sandsten fra Frankrig. Den bliver båret af tre søjler af henholdsvis grønlandsk marmor, færøsk basalt og bornholmsk granit. Det er symbol på, at regenten er hele rigsfællesskabets. * Elefanthovederne på søjlerne er støbt i sølv. * Selve sarkofagen er støbt i glas, og i et hulrum i glasset er der på indersiden sandblæst to liggende figurer, der repræsentere dronningen og prins Henrik. * Den samlede pris for gravstedet lyder på mere end 29 millioner kroner. Kilder: kongehuset, Ritzau. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Da prinsen døde i februar, blev det meddelt, at prinsen i stedet ønskede sin aske spredt. Dels på havet og dels i Fredensborgs Slots private have.

Prinsens beslutning om ikke at lade sig begrave i Roskilde Domkirke har ifølge kongehuset ikke medført ændringer af dronning Margrethes sarkofag.

Gravmælets sokkel er udformet i sandsten fra Frankrig, og tre søjler, der bærer sarkofagen, er i henholdsvis dansk granit, færøsk basalt og grønlandsk marmor.

På sarkofagens søjler er elefanthoveder støbt i sølv.

Selve sarkofagen er i støbt glas, og i et hulrum i glasset er der på indersiden sandblæst to liggende figurer, der repræsenterer dronningen og prins Henrik.

På toppen findes allegorier, heraldik og symboler i forgyldt bronze. Dronningen vil blive stedt til hvile i en krypt under gravmælet.

Gravmælet bliver først vist frem for offentligheden efter dronningens død.

Fakta: Kongeslægtens gravpladser i Roskilde Domkirke Dronning Margrethes gravmæle er nu opstillet i Sankt Birgittas Kapel i Roskilde Domkirke. Her skal dronningen stedes til hvile ved siden af næsten 40 danske konger og dronninger fra den tidlige middelalder og frem til i dag. * Kongeslægten har en tradition for at bruge Roskilde Domkirke som gravkirke. * Den seneste kongelige begravelse fandt sted i 2000, da dronning Ingrid blev stedt til hvile ved Roskilde Domkirke. * Den ældste konge, hvis jordiske rester findes i kirken, er ifølge overleveringen Harald Blåtand (død 987) og i højkoret findes da også et kalkmaleri, hvor han er afbildet. Men det har ikke været muligt at finde hans grav. * Traditionen for kongebegravelser i Roskilde Domkirke blev for alvor indledt ved dronning Margrete I's død i 1413. * Det er dog ikke kun kongelige, der har fundet hvile i kirken. Ud over kongegravstederne findes her talrige andre grave med såvel adelige som borgerlige. * Dronning Ingrid og hendes mand, Frederik IX, ligger i modsætning til deres forgængere ikke inde i kirken, men på Frederik den Niendes Begravelsesplads lige uden for domkirken. Det havde Frederik IX selv ønsket. * Roskilde Domkirke blev i 1985 optaget på Unescos verdensarvsliste. KILDE: Roskilde Domkirke Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Derfor er der udfærdiget en tildækning, som giver domkirkens besøgende mulighed for at besøge kapellet, selvom gravmælet er opsat.

Både gravmælet og tildækningen er udfærdiget af Bjørn Nørgaard, og en 1:10 kopi af gravmælet er udstillet i Roskilde Domkirke.

Arbejdet og omkostningerne med gravmælet er holdt indenfor Folketingets fastsatte bevilling på finansloven. Roskilde Domkirke har siden 1400-tallet fungeret som gravsted for den danske kongeslægt. Gravmælet indskriver sig i en lang tradition for at opføre et eftermæle i Roskilde Domkirke for regentens liv og gerning.

