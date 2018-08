Drej ned ad Beyoncé Boulevard: Hollandske veje gennemgår midlertidigt kønsskifte

I Amsterdam kan du lige nu dreje ned ad Beyoncé Boulevard, spadsere af Suze Groeneweg eller krydse over Tania Leonstraat. Den feministiske gruppe De Bovengrondse har nemlig givet veje i 11 forskellige hollandske byer nye kvindelige navne for at gøre opmærksom på, at langt de fleste veje er opkaldt efter mænd.