DR fejrer kronprins Frederik med stort fødselsdagsshow

DR ønsker at fejre kronprins Frederiks fødselsdag ved et kæmpe show i Royal Arena den 27. maj.

Showet starter klokken 20.00 på DR1 og har tv-værterne Stéphanie Surrugue og Mads Steffensen i front.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Kronprins Frederik fylder 50 år den 26. maj, og det er i den anledning, at DR dagen efter vil fejre den danske kronprins.

Danske kunstnere som Oh Land og Lukas Graham vil optræde til showet, som kronprinsen, 14.000 publikummer vil overvære.

»Når Danmarks kommende konge fylder et halvt århundrede, er det ikke udelukkende en mærkedag for kronprinsen og familien i et historisk perspektiv er det også en særlig dag for Danmark« siger underholdningschef i DR, Jan Lagermand Lundme, i meddelelsen.

DR ønsker, at hele landet er repræsenteret i Royal Arena ved fejringen, og derfor vil der blive foretaget en geografisk fordeling af billetterne, fremgår det.

»Det er vigtigt for DR, at denne fejring af kronprinsen bliver en ægte folkefest, som befolkningen i hele landet kan tage del i,« siger Jan Lagermand Lundme og fortsætter:

»Med kongehuset i fokus som en betydningsguld institution i det danske samfund vil vi med denne festlige aften tegne vores fælles historie og samtidig give et indblik i den nye tid, der kommer.«

/ritzau/