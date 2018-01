Dorte fik nej til medicinsk cannabis af sin læge: »Jeg føler mig røvrendt. Lægerne er jo nødt til at prøve det af«

Hun husker tydeligt første gang, hun røg hash, og hvordan røgen påvirkede hendes krop. Få sug af den ene joint var nok til, at hun kunne slappe af. Nok til, at hun for første gang ikke mærkede de konstante stikkende smerter i hele højre side af kroppen, og nok til, at hun sov fulde syv timer om natten.

Det er fire år siden nu. Dorte Gravgaard har haft sclerose i 12 år og har afprøvet meget forskellig medicin mod smerterne. Først da hun prøvede cannabis, fandt hun et produkt, der virkede.

Læs også Derfor er medicinsk cannabis en god - eller dårlig - idé

Siden har hun set frem til, at forsøgsordningen med medicinsk cannabis gik i gang, så hun lovligt kan få adgang til medicinen. Forsøgsordningen giver læger lov til at udskrive recepter på medicinsk cannabis til patienter med bestemte smerter.

Men da hun i sidste uge besøgte sin praktiserende læge og bad om at komme i smertebehandling med medicinsk cannabis, måtte hun gå derfra med et skuffende svar.

»Min læge sagde nej, fordi han mener, at der mangler evidens for virkningen af cannabis. Jeg har også spurgt smerteklinikken i Give og min neurolog, men alle siger nej. Jeg føler mig røvrendt. Det kan godt være, at lægerne vil have evidens, men det kan de jo ikke få, hvis de ikke giver os lov til at afprøve medicinen.«

»Jeg har spurgt min læge, om han ikke helt oprigtigt er interesseret i at finde ud af, om det virker. Jeg vil også gerne selv tage ansvaret for det hele. Jeg kan jo prøve det i en måned, og hvis det ikke fungerer, så kan jeg stoppe igen. Det kan han ikke gå med til, for uanset hvad kan jeg ikke tage ansvaret fra ham, siger han. Det er så frustrerende, for nu har jeg glædet mig så længe og holdt mig fra det sorte marked, siden jeg prøvede det første gang, og så kan jeg ikke få det,« siger Dorte Gravgaard.

Hun er ikke alene om at stå i den situation. Hundredevis af alvorligt syge patienter får i stor stil afvist deres ønske om at få medicinsk medicinsk cannabis mod deres smerter, fordi praktiserende læger og læger på smerteklinikker på flere hospitaler er stærkt skeptiske overfor behandlingen.

Læs også Patienter går forgæves til læger: Privat firma er klar til at give cannabis til syge

»Intet af min anden medicin virkede på mine smerter«

Dorte Gravgaard var også skeptisk, da hendes ven en dag for fire år siden kom forbi med en joint. Vennens kammerat led ligesom Dorte Gravgaard af sclerose, og han havde oplevet, at cannabis var effektivt mod smerterne. Det skulle Dorte Gravgaard have lov til at mærke på egen krop.

»Jeg var desperat. Intet af min anden medicin virkede på mine smerter. Så selvom det var ulovligt og jeg faktisk ikke vidste, hvad der var i, så prøvede jeg det. Jeg røg ikke meget, men det virkede. Mine smerter forsvandt. Det havde jeg aldrig prøvet før. Normalt sover jeg to til tre timer om natten, men den nat sov jeg helt igennem.«

»Jeg blev dog skæv og dinglede rundt, når jeg røg. Det brød jeg mig ikke om, og jeg havde ingen at spørge til råds om, hvordan jeg bedst kunne bruge cannabis mod mine smerter uden at blive så påvirket af rygningen. Så jeg besluttede at stoppe med det og afvente, at det en dag forhåbentlig ville blive lovligt gennem lægen, så jeg kunne være sikker på, hvad jeg fik og hvordan jeg skulle bruge det,« fortæller Dorte Gravgaard.

Læs også Nu kan Anne få hash som medicin: »Jeg aner ikke, om lægen vil give mig en recept, men jeg håber, at han er positiv«

I forsøgsordningen fraråder Lægemiddelstyrelsen, at man ryger cannabis. I stedet kan det inhaleres eller drikkes. Den danske virksomhed CannGros har som den første fået tilladelse til at sælge medicinsk cannabis herhjemme. Medicinen importeres fra Holland og sælges som teblade, der indeholder cannabisblomster. Teen kan drikkes på normal vis, men dampen fra teen kan også inhaleres. Én kop te dagligt koster 948 kr. om måneden, mens to kopper dagligt koster 1.896 kr. om måneden.

I dag er Dorte Gravgaard er førtidspensionist, fordi hun ikke kan passe et job med smerterne.

»Jeg har føleforstyrrelser i hele højre side. Det føles lidt som en frostdag, hvor man har været ude og lege med børnene i tre timer i sneen og efterfølgende kommer ind og i varmen. Den prikkende og stikkende følelse, der mærkes på huden, når varmen sætter ind, mærker jeg konstant i min højre side. Jeg får noget medicin, som gør, at jeg kan holde ud af have tøj på, men den eneste gang, jeg har sluppet af med følelsen var dengang jeg prøvede cannabis,« siger Dorte Gravgaard.

Hun håber, at hun kan få adgang til medicinsk cannabis ved at opsøge flere læger. Hvis det ikke lykkes, frygter hun, at hun igen er nødt til at gå ud på det sorte marked og skaffe stoffet.

»Jeg kan snart ikke holde det ud mere, så et eller andet er jeg nødt til at gøre,« siger hun.