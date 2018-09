Dømt stedfar forsvandt fra retten: Advokat er bekymret for ham

Efter at den 31-årige Jesper Hovgaard blev kendt skyldig i vold med døden til følge mod sin 17 måneder gamle stedsøn, Noah, forlod han Vestre Landsret.

Der er ikke nogen, der har hørt fra ham siden, fortæller hans forsvarer, Gert Dyrn, efter at retssagen i Sønderborg er slut.

»Han gik ud på parkeringspladsen sammen med sin familie og sin kæreste, og så fik jeg at vide, at de ville gå op og hente noget at drikke, og så har jeg ikke set ham siden.«

»Jeg håber, at jeg hører fra ham snart. Lad mig sige det på den måde, at han var jo meget knust over det udfald, som det fik,« siger advokaten.

Den lille dreng mistede livet tilbage i 2016 i sit hjem i Storegade i Sommersted i Sønderjylland. En obduktion viste, at han havde flere læsioner i bryst- og bughulen, og at han havde brækket 10 ribben.

Et flertal ved Retten i Sønderborg valgte dog tidligere at frifinde den 31-årige for anklagerne. Landsretten nåede dog frem til det modsatte mandag. Her gav dommere og nævninger ham ni års fængsel.

Men manden var ikke selv til stede i retslokalet for at modtage sin dom, da han havde forladt stedet.

»Jeg forstår ikke den bevisvurdering, der er kommet i landsretten. Der er ikke noget nyt. Det er bare nye folk, der har set på det,« siger Gert Dyrn.

»Jeg er bekymret for ham,« siger advokaten.

/ritzau/