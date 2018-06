Domsmand ville købe sig til magt i sag

Københavns Byret dannede tirsdag rammen om en særdeles usædvanlig sag.

Både forsvarer og anklager havde svært ved at finde fortilfælde i en sag, hvor en 43-årig domsmand blev idømt 60 dages fængsel blandt andet for at have forsøgt at bestikke en kvindelig kollega til at melde sig syg.

Den 43-årige fungerede som suppleant i en sag og havde derfor ikke nogen indflydelse på sagen.

Han kunne dog blive indkaldt som domsmand, hvis en af de tre domsmænd i sagen meldte sig syg.

Det var den 43-årige klar over, så derfor tog han fat i en kollega for at få hende til at melde sig syg, få dage inden domsmændene skulle afsige dom.

Det fortalte den kvindelige kollega i sit vidneudsagn, som retten lagde til grund for dommen.

- Han indhentede mig på vej ud af retssalen på en af sagens sidste dage. Så spurgte han, om jeg ikke kunne melde mig syg.

- Han sagde: "Jeg er ærgerlig over ikke at være med, så hvis nu du vil melde dig syg? Ellers kan jeg give dig et beløb", sagde hun.

Straffesagen, som den 43-årige mand ønskede at påvirke, var en stor sag om menneskehandel i Østre Landsret, som politiet har døbt Hvepsebo.

I sagen var tre herboende rumænske søskende anklaget for gennem flere år at have udnyttet ludfattige landsmænds identiteter til at begå kriminalitet.

Den 43-årige mand fortæller selv, at han ikke havde nogen speciel interesse i sagen, men flere vidner fortalte i retten, at han havde givet udtryk for nogle ekstreme holdninger.

- I en frokostpause viste han mig et Youtube-klip, hvor man så en rustvogn køre hen til et kapel med en kiste, som blev brændt.

- Så sagde han, at de tiltalte i sagen skulle have samme behandling, sagde en mandlig domsmand fra Hvepsebo-sagen i vidneskranken.

Ud over at have været domsmand har den dømte arbejdet som bedemand og er tidligere formand for Dansk Folkepartis lokalafdeling i en forstad til København.

Den 43-årige har gennem hele sagen erklæret sig uskyldig.

Han har udbedt sig 14 dages betænkningstid med hensyn til, om han vil anke dommen til landsretten.

