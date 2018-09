Dommere venter og venter i nyt it-system

København. Det er for tidligt at kalde portalen MinRetssag.dk en ny offentlig it-skandale.

Men seks måneder efter den endelige lancering er systemet så ustabilt, at dommere og advokater får nervøse trækninger, når man taler om det.

Og Domstolsstyrelsen, der foreløbig har betalt 161 millioner kroner for sagssystemet, kan ikke sige, hvornår problemerne er løst.

Det skriver Politiken.

Politiken har den seneste uge talt med en lang række brugere af MinRetssag.dk, hvor borgere kan anlægge og behandle civile sager ved domstolene.

Byretterne arbejder også i systemet og er generelt glade for det når det virker.

Desværre går portalen ofte i stå eller bryder sammen, siger funktionschef Niels Kirketerp fra retten i Lyngby.

- De begyndte at rulle det ud for et år siden, og det kører langsommere for hver dag. Du ved aldrig, når du klikker på noget, om systemet går i stå, siger Niels Kirketerp til Politiken.

Som følge af nedbruddene har Kirketerp oplevet, at han måtte omberamme civile sager, fordi systemet gik ned inden hans aftalte telefonmøde med borgere og advokater.

Sådanne episoder er pinlige og spild af alles tid, men de er blevet hverdag ved retsvæsnet, siger Nina Palesa Bonde, formand i Dommerfuldmægtigforeningen:

- Det er så dyrt i spildtid, det her system. Vi sidder og glor, når det går galt, og vi ved aldrig, hvornår uheldet er ude.

- I værste fald kan personalet ikke nå at få adgang til sagens akter, inden de skal i retten, siger hun.

Arbejdet med at udvikle MinRetssag.dk begyndte i 2009 og er undervejs blevet seks år forsinket. Foreløbig har portalen kostet staten 161 millioner kroner at udvikle, hvilket er dobbelt så dyrt som først planlagt.

Portalen er udviklet af danske GlobeTeam, hvis udviklere sidder i Vietnam.

Politiken har forelagt kritikken fra brugerne for Domstolsstyrelsen. I en mail svarer it-direktør Jannie Hilsbo:

- Vi arbejder på at afdække og komme til bunds i problemerne. Vi har nedsat en taskforce med bistand fra eksterne konsulenter, der arbejder på en grundig analyse af hele platformen.

GlobeTeam afviser i en mail til Politiken at kommentere kritikken.

