Dommer fængsler mand for at bide en tredjedel af tunge

En 29-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i 25 dage og sigtet for kvalificeret vold ved Dommervagten i København.

Manden er anklaget for at have bidt en del af tungen af en anden mand.

Det oplyser den mødende anklager ved dommervagten.

Ifølge Ekstra Bladet, der var til stede ved grundlovsforhøret, fandt episoden sted natten til søndag på baren Rosie McGee's på Vesterbrogade i København.

Her bed den 29-årige mand en tredjedel af sin offers tunge af under et slagsmål.

Politiet sikrede på stedet det afbidte stykke tunge, som læger på Rigshospitalet senere forsøgte at sy på offerets tunge. Det måtte dog opgives.

»Han mangler måske et stykke af sin tunge, men jeg har fået tæsk. Han var meget stærkere end mig,« sagde den sigtede ifølge Ekstra Bladet i retten.

Manden har ifølge avisen forklaret, at han var til firmafest, da en diskussion med en anden gæst udviklede sig voldeligt.

Den 29-årige nægter sig dog skyldig og har kæret varetægtsfængslingen.

/ritzau/