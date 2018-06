Dommer fængsler kvinde i drabssag på Sydfyn

Fredag aften fandt Fyns Politi en livløs kvinde i en lejlighed i Svendborg.

To personer, der var til stede på adressen, blev efterfølgende anholdt. De har begge lørdag været fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Her er den ene - en 32-årig kvinde - blevet varetægtsfængslet i fire uger. Hun er sigtet for drab. Den anden person er en 44-årig mand. Han blev løsladt efter grundlovsforhøret. Det har Fyns Politi oplyst til BT.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre. Dermed har offentligheden ikke mulighed for at få at vide, hvad der er blevet forklaret i retten.

Når dørene er lukket, er det kun muligt for offentligheden at få oplyst sigtelsen, hvordan den sigtede stiller sig til sigtelsen, og rettens kendelse - altså om den sigtede skal varetægtsfængsles og i så fald hvor længe.

Manden og kvinden er blevet afhørt af politiet i løbet af natten til lørdag, har politiet tidligere oplyst i en pressemeddelelse. Der er lørdag eftermiddag endnu ingen oplysninger om et muligt motiv til drabet, eller hvordan det blev begået.

Fyns Politi er i efterforskningen blevet bistået af kriminalteknikere og en retsmediciner. Ifølge politiet tyder det på, at der forinden det formodede drab var et drikkelag i lejligheden. Lejligheden ligger på Sankt Jørgens Vej i Svendborg.

Politiet modtog anmeldelsen om den livløse kvinde fredag aften klokken 21.44. Hun blev forsøgt genoplivet, men hendes liv stod altså ikke til at redde.

/ritzau/