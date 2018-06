Dommens dag i Danmarks største bestikkelsessag

Var der tale om bestikkelse, da ansatte i Region Sjælland blandt andet blev inviteret på dyre rejser af it-firmaet Atea, eller var der tale om en uskyldig bonusordning, hvor de ansatte brugte regionens egne penge?

Det spørgsmål bliver onsdag eftermiddag afgjort, når Retten i Glostrup afsiger dom i den såkaldte Atea-sag, der er blevet kaldt en af danmarkshistoriens største bestikkelsessager.

Her er i alt syv tidligere ansatte i Region Sjælland og it-selskabet Atea anklaget for bestikkelse og underslæb af særligt grov beskaffenhed. Alle anklagede nægter sig skyldige.

Sagen tog sin begyndelse i 2014, da Ateas nytiltrådte direktør blev gjort opmærksom på en særlig konto - konto 2840 i selskabet. På den blev overført 1,5 procent af pengene fra salg og kontrakter til Region Sjælland.

Kontoen blev dog uden regionens vidende samtidig brugt til at betale for en lang række overdådige rejser og middage med flere af Ateas tidligere topfolk og blandt andre Region Sjællands tidligere it-direktør og it-chef.

Der var tale om middage på nogle af Danmarks dyreste restauranter og luksuriøse rejser til steder som Las Vegas og Dubai. Det er gennem flere år løbet op i flere hundrede tusinde kroner.

Forud for en luksusrejse til Dubai skrev en it-chef i regionen i en mail, at han i øvrigt havde bestilt et 22 dages krydstogt, »så jeg kan komme i ædeform« før rejsen til Dubai.

I sin procedure lagde anklager Jørn Thostrup ikke fingrene imellem.

»Vi har næppe set en sag af samme omfang før i Danmark. Ikke mindst på grund af systematikken i overtrædelserne,« sagde han.

»De systematiske og samfundsskadelige forhold taler for hårde straffe. Der er behov for, at retten markerer, at dette her er en særdeles skadelig form for kriminalitet. «

Forsvarerne havde på deres side svært ved at se, hvordan der kunne være tale om bestikkelse, når de penge, der blev brugt, var regionens egne.

»Anklagemyndigheden har haft det synspunkt, at man kan blive bestukket med sine egne midler. Det er et særegent synspunkt. Og det bestrider jeg, kan lade sig gøre,« sagde for eksempel Andro Vrlic, der er forsvarer for regionens daværende it-chef.

Forsvarerne kunne heller ikke se, at Atea havde fået noget til gengæld for rejserne og de dyre middage.

»Det er lidt påfaldende, når man ser på Bagmandspolitiets omfattende materiale af sms'er og e-mails, at der ikke er en korrespondance, der siger, at man skal sørge for at placere ordre hos Atea,« sagde forsvareren for den tidligere salgschef i Atea, Arvid Andersen.

Der kan heller ikke være tale om groft underslæb, selv om regionen ikke vidste, hvad pengene blev brugt til.

For eksempel mente forsvareren for den tidligere salgsdirektør i Atea, Sysette Vinding Kruse, at hende klient handlede i god tro.

»Han sendte afregninger til bogholderiet. Der var ikke noget skjult, og han vidste, at det var regionens penge,« påpegede hun i sin procedure.

Retten i Glostrup afsiger dommen klokken 16.30.

