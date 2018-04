Døgnet Kim Wall døde

Politiet fandt aldrig hukommelseskortet. Der var ikke et hukommelseskort, sagde Peter Madsen i retten.

Han havde taget Sony Handycam- videokameraet, som lå i en åben lomme i hans rygsæk i ubåden, med, men konstaterede, at der ikke var et hukommelseskort. En blå og orange strop fra Biltema var spændt fast ved dørken i messen. Langs loftet løb de rør, som en elskerinde havde bemærket var perfekte til at blive spændt op i. Der var spor af blod på og under dørken.

Engang sagde han til en veninde, at han ville lave en snuff-film og være værre end hendes psykopat, som han kaldte den mand, der truede med at partere hendes far. Nogle dage før skrev han med en elskerinde om, at han ville binde og spidde hende, inden han skar hendes hals over. De fantaserede om at lave en snuff- film med en anden elskerinde i ubåden. Aftenen før så han en snuff-film med en pige, der fik halsen skåret over.

Så måske havde Peter Madsen spændt Kim Wall fast med stropper om ankler og håndled, som de næsten opløste fordybninger på kropsdelene kunne tyde på, og optaget hendes død med det lille Sony Handycam som på de film, han så. Måske havde han smidt hukommelseskortet i havet sammen med sin egen og Kim Walls iPhone.

Eller måske var der ikke et hukommelseskort.

Sandhed skjult i sandhed

Det var en af den mærkeligt fordrejede virkeligheds vildveje i den måned, de første ti retsmøder blev holdt i retssal 60 i Københavns Byret. Det blev næppe mere absurd, end da de vidner, der havde kontakt med ham, umiddelbart efter at han sænkede Nautilus, en efter en tegnede et billede af en mand med en hemmelighed. De fire midaldrende kollegaer, der reddede ham om bord på deres motorbåd, fortalte om en mand, der svarede indstuderet og ellers stirrede ud over vandet i egne tanker.

»Jeg har lige brug for at gå lidt ind i mig selv,« sagde han til dem på sin karakteristiske, selvfokuserede måde.

Lægen og helikoptermandskabet havde den samme fornemmelse af, at noget var galt. Han virkede, som skjulte han noget, fortalte de. Men det vidste vi allerede. Han havde som minimum parteret en kvinde kort før. Derfor afslørede vidnernes beretning intet andet end overensstemmelse mellem deres indtryk og hans adfærd. Det samme gjaldt for henrettelsesvideoerne, som han så for at føle, dødsfantasierne, som elskerinderne opfordrede til, de skiftende forklaringer, som skulle beskytte Kim Walls pårørende mod rædslen, ligesom det gjaldt for saven, ventilerne, de tilspidsede skruetrækkere, stropperne, rørstykkerne, hukommelseskortet, hobbykniven, SMSerne og parteringen.

Han kunne forklare hver detalje med en logik, der var stringent, selv om den var forskubbet fra normaliteten. Hver brik passede i det puslespil, der var hans version af virkeligheden. Det, som aldrig stod klart, var, hvilket lag af sandheden indrømmelserne dækkede over.

Mens vidnerne berettede om en mand med en hemmelighed, stod det klart, at hvis han er skyldig i at have planlagt og udført et seksuelt motiveret drab på Kim Wall, så lykkedes det ham at sløre sandheden med sandhed. Som Baudelaire skrev om Satan for længe siden:

»Djævelens fineste list, er at overbevise jer om, at han ikke findes.«

Vi er nu nået til den uge, hvor dommeren og domsmændene skal afgøre, hvilken Peter Madsen der findes.

Eksistentiel tristesse

Peter Madsen foldede en faldskærm sidst på eftermiddagen 9. august. Det mål, han havde arbejdet mod i månedsvis, var glippet. Den australske kameramand og instruktør, der havde fulgt ham i et års tid, bemærkede, at han virkede mere træt og opgivende, end de nogensinde havde set ham før. Han havde måttet aflyse en raketopsendelse. I retten forsøgte anklageren uden udpræget succes at fremstille aflysningen som et symptom på en uundgåelig økonomisk ruin, der skulle betyde, at alt var tabt for Peter Madsen.

Under alle omstændigheder var aflysningen et tabt slag i kampen mod de gamle venner i Copenhagen Suborbitals, som havde været blandt de første, der delte de drømme, der siden den forkomne barndom havde fyldt så meget, at han undervejs var blevet til Raket-Madsen.

Han var raget uklar med dem og havde erstattet den velsmurte maskine af specialiserede nørder med sammenrendet af praktikanter og vildfarne sjæle i det rustne Rumlaboratorium, som var nærmere den hyldest til helvede, som han sendte til en veninde mindre end en måned før Kim Walls død med ordene »det er en indgang til mit hoved«:

»Du ser de mest forfærdelige ting ske i krogene. Husk, i denne kogende kedel af begær, had, selvglæde, porno, drifter, vrede, skinsyge og forfængelighed, er der ingen grænser. Kun dine drifter,« skrev han.

I løbet af retssagen blev det tydeligt, at han sammen med de søgende kvinder, han samlede omkring sig i rumlaboratoriet, forvrængede virkeligheden med bestialske rollespil, sadisme og dødsfascination, som normaliserede rædslen til en almindelig del af hverdagen, der gjorde det vanskeligt at vurdere hans handlinger med rationalitetens målestok.

Peter Madsen's ubåd UC3 Nautilus.

End ikke i barndommen var han en del af normaliteten, men levede isoleret fra andres hverdag med sin ældede far.

Mentalerklæringen beskrev ham som svært seksuelt afvigende, følelseshæmmet med alvorlig mangel på empati og med en stærkt afvigende personlighed med udprægede narcissistiske og psykopatiske træk.

Undervejs i retssagen fremstod han som en mand, der levede i sin egen verden, med egne værdier, som blev endnu mere forvrænget af de beundrende nørder og sadomasochistiske kvinder omkring ham, der hele tiden ville have ham længere ind i mørket.

Mens han foldede faldskærmen, var det en særlig dag for Kim Wall lidt derfra. Efter 11 måneder sammen skulle hendes kæreste, danskeren, som de kaldte ham, for første gang møde hendes forældre.

Peter Madsen så mod kameraet. Der var en eksistentiel tristesse over hans tanker. Han talte om, at vi er alene i de største stunder i vores liv.

»Når vi bliver født, og når vi dør,« sagde han til det australske filmhold.

Nogle timer senere, lidt over midnat, lagde han sig op på førstesalen, hvor hans hustru sov og søgte som så mange gange før på den 54 sekunder lange filmsekvens, som han senest så en aften et par uger tidligere, efter han forgæves havde inviteret to forskellige unge kvinder på tur i Nautilus. Nu lå han med iPhonen helt tæt på, mens blodet druknede pigens dødsskrig til en gurglende rallen.

For resten af livet

Der var roligt i rumlaboratoriet næste dag. Praktikanterne mødte ind, som de plejede. Peter Madsen viste nogle studerende rundt i hangaren. Det australske filmhold dukkede op ved 11.30-tiden og begyndte at lave dækbilleder af rundvisningen.

Kim Wall talte med sin mor ved frokosttid. De talte om hendes kæreste. Der var mindre end en uge til, at de skulle flytte til et hus, de havde lejet for et år i Beijing. Det var det næste eventyr. Hun havde flere gange sagt til sin mor, at han var hendes livs kærlighed.

»Det her er for resten af livet,« gentog hun til sin mor.

Filmholdet lavede dækbilleder frem til kl. 14.12. En sav med orange skaft hang på værktøjsvæggen i baggrunden. Lidt efter talte Peter Madsen i telefon med sin agent i 20 minutters tid. I retten forklarede agenten, at det var ham, der havde opfordret Peter Madsen til at droppe testopsendelsen, fordi de havde solgt en raket til et norsk selskab.

I løbet af dagen bar Peter Madsen en spand med metalstumper og 50 centimeter lange tilspidsede skruetrækkere over i ubåden. Han ville bruge spanden som dykkervægt og skruetrækkerne som dykkerspid til at markere et areal på havnebunden, hvor han havde tabt nogle bilnøgler. En ung håndværker var sikker på, at klokken var mellem 15.00 og 16.00, da han bemærkede Peter Madsen gå målbevist med en sav med orange skaft og en rygsæk over skulderen.

På det tidspunkt interviewede filmholdet dog Peter Madsen i hangaren. Han talte om, at han måske var psykopat og burde give sig selv mundkurv på, som når man har »the right to remain silent«, hvis man bliver sigtet for at have slået sin nabos kone ihjel.

Mens Peter Madsen snakkede om drab, smuttede den unge maskinmesterpraktikant, der havde skrubbet og skuret ubåden med spand og klud i dagene op til, over for at se, at alt var i orden på ubåden. Senere sjussede han sig frem til, at han måtte være den sidste, der var i ubåden. Han bemærkede hverken en sav, skruetrækkere, en spand med jernrør, stropper under bænken i messen eller en grøn vandslange, som kunne have spulet ubåden, og som politiet fandt, da de hævede ubåden.

Mod dybet

80-100 meter derfra besluttede Kim Wall at gøre et sidste forsøg på at få det interview med Peter Madsen, som hun manglede til en artikel om det danske rumkapløb til Wired. Hun fik fat i ham over telefonen kl. 16.38, og filmholdet så ham tale i telefon, da de forlod hangaren.

Kort efter dukkede Kim Wall op i hangaren, hvor de talte sammen i en halv times tid til omkring 17.30 og aftalte at sejle en lille tur først på aftenen. Peter Madsen var træt og havde brug for at slappe lidt af, inden de stævnede ud, fortalte han i retten.

Hun var glad, da hun kom hjem. Peter Madsen virkede usammenhængende, men fascinerende. Hun var lidt bange for at skulle ud i ubåden, men var også begejstret over, at den sidste brik til historien var faldet på plads. Kæresten var misundelig, men de første gæster til deres afskedsfest var allerede dukket op, og han følte ikke, han kunne tage med.

Det er uklart, hvad Peter Madsen lavede imens, men eftersom praktikanten en time tidligere ikke bemærkede det værktøj, som Peter Madsen senere på natten ville bruge til at partere og spidde Kim Wall, kan han have båret det over efter mødet med Kim Wall. Det ville understøtte anklagen om et planlagt drab. Kl. 18.53 sendte Peter Madsen et billede af ubåden til Kim Wall som tegn på, at den var klar.

De sejlede ud ved 19.00-tiden. En mand råbte, han ville med. Det var en af de sommeraftener, hvor København er smukkest. Der var mennesker overalt i Københavns Havn, og de vinkede til alle, de så, blandt andet til hendes kæreste og det afskedsselskab, hun regnede med kun at skulle være væk fra i et par timer. De hilste på sejlere, som Peter Madsen kendte, mens de sejlede mod den kunstigt anlagte ø Middelgrunden, hvor de kunne dykke i ly for fritidssejlere.

Kl. 20.16 sendte Kim Wall en SMS til sin kæreste, der var i gang med sammenkomsten på Refshaleøen tæt på. Hun skrev »I’m still alive btw, but going down now, I love you !!!!!!«

En far og søn, der var på tur fra Skovshoved Havn, sejlede helt tæt på i deres gummibåd og snakkede med Peter Madsen. Han virkede i fint humør, og kvinden om bord fotograferede dem glad. De tog også et billede af hende. Det var det sidste billede af Kim Wall i live.

Kort efter dykkede de ned i dybet.

Herfra har vi intet andet end oplysningerne fra radaren og Peter Madsens forklaring.

»Færdig med at spille banjo«

De var nede i nogle timer. Ifølge radaren, der har en usikkerhed på fem minutter, dukkede Nautilus op til havoverfladen igen klokken 23.05.

Peter Madsen forklarede, at han åbnede dækslugen, trykkede på knappen til kompressoren for at genopfylde lufttankene, indstillede ventilerne, startede motoren for at genoplade batterierne, lukkede døren for larmen, gik forbi Kim Wall i messen, steg ud på dækket for at folde dykkerroret og lukkede af vane lugen efter sig. Der begyndte hans livs mareridt, fortalte han i retten.

Motorerne sugede al luft i kabinen til sig, og undertrykket gjorde det umuligt at åbne lugen. Han prøvede desperat at få den op, mens han hørte Kim Wall derinde. Han råbte, hvordan hun kunne slukke motoren. På et tidspunkt stoppede motoren, og da han fik lugen op, fandt han hende på gulvet med halvåbne øjne. Hun var livløs.

Han konstaterede, hun var død, formentlig af udstødningsgasser, der var suget ind i kabinen af en halvåben ventil. Blandt de sagkyndige vidner var der delte meninger om, hvorvidt Peter Madsens forklaring var teknisk mulig. Flere fandt den forrykt, mens andre mente, den var plausibel. For alle andre var det umuligt at afgøre.

Peter Madsen’s ubåd UC3 Nautilus er i politiets varetægt og står bag hegn i Nordhavnen i København.

Hendes død var en katastrofe for ham, fortalte han med sit karakteristiske fokus på sig selv. Hele grundlaget for hans eksistens, hans raketter, hjælpere og alle de kvinder, der flokkedes om manden med ubåden, gik til grunde. Som han sagde i forbindelse med sin første forklaring om, at Kim Wall døde af at få en ubådsluge i hovedet:

»Raket-Madsen afgår ved døden den 10. august om aftenen.«

Den identitet, der var blevet en del af ham i en grad, så han omtalte personen Peter Madsen i tredje person, var ikke mere. I retten uddybede han den sindstilstand, Kim Walls død bragte ham i, mens hendes forældre sad på rækken for de pårørende.

»I det øjeblik, nogen dør i et af mine projekter, så er jeg færdig med at spille banjo,« sagde han.

Han prøvede ikke at få hende ud af ubåden. Han prøvede ikke at genoplive hende. Han ringede ikke efter hjælp. I stedet sendte han kl. 23.25, højst 25 minutter efter Nautilus brød havoverfladen, sin hustru en SMS. Han tænkte den som et selvmordsbrev.

»Jeg er lidt på eventyr med Nautilus. Har det godt. Sejler i havblik i månelys. Dykker ikke. Knus og kram til misserne.«

Mange måneder senere konstaterede retsmedicinsk institut, at tre af de mange stik på Kim Walls stærkt opløste krop, et over brystet og to ved kønsdelene, viste tegn på blødninger i det mikroskopiske væv. De blødninger forekom kun i forbindelse med dødens indtræden eller umiddelbart efter.

Peter Madsen sejlede zigzaggende videre. Et fragtskib observerede ham i måneskinnet kort inden midnat.

Mindre dele

På Refshaleøen forsøgte Kim Walls kæreste at holde uroen tilbage. Han kendte hendes arbejde. Det kan være svært at forudsige. Gæsterne jokede om, hvad der kunne være sket. Men som timerne passerede midnat, blev uroen utæmmelig. Han prøvede at kontakte nogen. Han ringede til politiet, til søværnet, til hvem som helst.

Han cyklede rundt på Refshaleøen for at finde hende. Han mødte en kvinde ved Peter Madsens hangar. Det var Peter Madsens hustru. Han råbte ad hende. Hun måtte hjælpe ham. Men hun ville ikke. Hun ville ikke høre noget om den ubåd, fortalte han i retten, at hun råbte i månelyset.

Politiet dukkede op. Der var slået alarm, og forsvaret var på sagen, fordi det handlede om to mennesker i en ubåd. Betjentene bankede hårdt på døren til hangaren med en lommelygte. Indenfor blev Kim Walls kæreste frustreret over, at Peter Madsens hustru virkede overrasket over, at der skulle være andre ombord på ubåden, når han lige havde fortalt hende det uden for hangaren.

Peter Madsens hustru udebliver senere flere gange fra at vidne i retten. Hun har, mens disse linjer skrives, endnu ikke afgivet forklaring for retten.

Tegning af Peter Madsen og hans forsvarer Betina Hald Engmark fra et af retsmøderne i Københavns Byret.

Peter Madsen sejlede mod syd, lå stille i 50 minutter, hvor han forgæves prøvede at få Kim Wall over bord. Han bandt reb om hende, som kunne have forårsaget mærkerne på hendes krop. Han dykkede ned lidt i fem om morgenen for at hvile. Da han vågnede, nåede lyset fra havoverfladen ned på bunden. Han ville ikke have, hun var død. Det skulle gå væk, så han kunne fortsætte sit liv.

Under mentalundersøgelsen måneder senere spurgte han retorisk psykologen: Hvad gør man, hvis man har et stort problem? »Man deler det op i mindre dele.«

Så begyndte han parteringen. Han lagde hendes hoved i en pose fra Kvickly. Han forsøgte at punktere kroppen, så gasserne ikke ville få hende til at stige op. De fleste stik og snit var overfladiske. Han bandt strips med metalstykker om kropsdelene. Han dykkede ud klokken 08.22 og kastede kropsdelene i havet.

Hukommelseskortet

De fire midaldrende kollegaer i den hvide motorbåd var på vej for at dykke ved Stevns, da de kl. 10.40 fik øje på Peter Madsen stå øverst i ubåden. Han kravlede ned i ubåden, åbnede nogle ventiler og sprang i vandet, mens Nautilus sank.

Han var underligt indadvendt. Han sad i egne tanker og så ud over havet. Hans svar virkede indstuderede. Som dækkede han over en hemmelighed.

Politiet fandt stropper i messen, en grøn vandslange og et videokamera i rygsækken. De fandt henrettelsesvideoer over det hele. De fandt SMSer om død. De fandt spidningstekster og elskerinder, der hele tiden ville have, han skulle være voldsommere, mere ekstrem.

Ti dage senere fandt en cyklist en torso ligge udfor Klydesøen på Sydvestamager. Nogle måneder senere fandt de hovedet. De fandt hendes tøj og stropper fra Biltema. De fandt saven med det orange skaft.

De fandt aldrig hukommelseskortet.

Måske var der ikke et hukommelseskort.

»Djævelens fineste list er at overbevise jer om, at han ikke findes.«

Det er nu, dommeren og domsmændene skal afgøre, hvilken Peter Madsen der findes.