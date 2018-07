DMI varsler risiko for skybrud og torden i weekenden

Danmarks Meterologiske Institut har udsendt en advarsel om voldsomt vejr i store dele af landet i morgen lørdag - med lidt skuffende undtagelse af København og hovedstadsområdet.

I de følgende områder er der risiko for skybrud og tordenvejr:

Fyn, Lolland Falster, Sydsjælland, Sydvestsjælland, Djursland, Odder, Århus NV (Kronjylland), Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Samsø, Thy og Mors, Himmerland, Storaalborg, Jammerbugt, Kalundborg, Ringsted, Skive, Viborg, Syd- og Sønderjylland, Trekant området, Vestjylland, Herning og Ikast-Brande,

DMIs advarsel er i kategorien blå - som betyder »risiko for voldsomt vejr«.

I advarslen hedder det at der er »risiko for, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 min samt risiko for kraftig torden«.

Det meste af Danmark er for tiden hårdt ramt af tørke. Siden 1. maj er der på landsplan faldet mindre end en tredjedel af den normale mængde regn. Både landbrug og dyreliv er hårdt ramt, og i Sverige raserer voldsomme skovbrande ligeledes foranledigt af den voldsomme tørke.

Et gammeldags kæmpeskybrud ville altså, for en gangs skyld, være mere end velkomment i den pressede (og pressende) sommervarme.

Men selv det voldsomste skybrud er formodentlig ikke tilstrækkelig nedbør til at få ophævet det omfattende forbud mod åben ild og kulgrille.