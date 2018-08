DMI varsler kraftig regn og lokale skybrud

»Det er især den sydlige del af Danmark, hvor der er størst risiko for skybrud,« sagde vagthavende hos DMI Mette Wagner tidligere torsdag til B.T.

Og kort før klokken 21.00 ser den varsel ud til at blive en realitet. I hvert fald melder DMI, at det i øjeblikket regner og tordner voldsomt i Sønderjylland.

»Det er ved at passerer Sønderjylland nu, og det ser ud til at passere ret hurtigt, så det tager kun 10-15 minutter, og så er det overstået. Men på den tid falder der meget regn. Jeg kan se, at der er faldet seks milimeter nogle steder,« lyder det fra den vagthavende hos DMI torsdag aften.

Den voldsomme regn har blandt andet betydet, at en vej i Esbjerg har stået delvist under vand.

En del vand fra oven i Esbjerg, hvor bl.a. krydset: Stormgade/Gjesing Ringvej står delvist under vand. Cykelstien under Stormgade v/Bilka lukket pga. oversvømmelse. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 9, 2018

Bor man i Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, Fyn, København og Nordsjælland, Syd- og Sønderjylland, Odder, Trekantområdet, Samsø, Horsens eller Hedensted, kan man altså godt finde gummistøvlerne og regnfrakken frem.

Her melder DMI nemlig om risiko for kraftig regn, stedvis mellem 25 og 35 mm på seks timer og desuden risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm regn på 30 minutter.

»Det rammer nok København omkring klokken 23.00, hvor det også kommer til at tordne ganske pænt,« lyder det videre fra den vagthavende hos DMI torsdag aften.

I morgen varsler DMI desuden vindstød af stormstyrke i dele af Nord- og Midtjylland, mens der varsles vindstød af orkanstyrke i Jammerbugt, Thisted, Frederikshavn og Hjørring.