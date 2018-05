Distortions gadefester i fare for at blive aflyst: »Vi vil ikke holdes for nar på den her konto længere«

Skærpede krav fra Teknik- og Miljøforvaltningen gør det svært for arrangørerne bag den populære københavnske gadefestival »Distortion« at opnå den tilladelse, der skal til for at kunne afholde fest i gaden. Det er ifølge Borgerrepræsentationen tid til at stramme op.