Distortion nåede én deadline - Arrangør forsikrer, at festen er på vej

Urin i kælderskakter, store mængder affald på gaden og støj. Tidligere års gener ved gadefestivalen Distortion har fået Københavns Kommune til at stramme kravene til arrangørerne, og det har ikke været helt problemfrit. Men nu ser gadefestivalen ud til at blive realiseret i København om to uger.

I første omgang skulle arrangørerne bag Distortion aflevere en gennemarbejdet plan for eventet senest 2. maj. Da kommunen konstaterede, at det tilsendte materiale var mangelfuldt, fortalte medlem af Teknik- og Miljøudvalget Niels E. Bjerrum (S)., at der var en stemning i udvalget af, at nu må arrangørerne stramme op.

»Ellers vil vi ikke være med længere. Vi vil ikke holdes for nar på den her konto længere,« sagde han.

En ny tidsfrist blev givet, mens usikkerheden bredte sig om, hvorvidt godkendelsen ville nå at komme i hus.

Ved tidsfristen 13. maj blev en mængde materiale på ny afleveret til kommunen, og efter at have gennemgået det, kan Teknik- og Miljøforvaltningen konstatere, at festivalen er »tættere på at få en tilladelse«.

Fortsat udestår dog byggetilladelser til scener og regulering af støj samt diverse mindre rettelser og opdateringer, som kommunen helt frem til arrangementets start vil arbejde med og føre tilsyn med. Der kan være enkelte delarrangementer, der ændres eller aflyses i den proces. Desuden mangler politiet at godkende en overordnet sikkerhedsplan, før kommunen kan give den endelige hovedtilladelse.

»Vi er stadig i dialog med Distortion om det sidste, der skal til, for at forvaltningen kan behandle deres ansøgning, mens der stadig udestår dele, der handler om politi og beredskab,« siger Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (Ø).

Ifølge hende er det ikke usædvanligt, at arrangører først får endelige godkendelser umiddelbart før et arrangement starter.

»Det er op til Distortion, hvor sent de leverer tingene, og hvor sent de derfor får deres tilladelse,« siger hun.

Kommunens krav til Distortion Støj Helt konkret har Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning krævet, at Distortion leverer opstillingsplaner over lydudstyr, redegør for hvordan man begrænser støjen på samtlige scener og fremviser støjberegninger for de største scener og for de mest udsatte scener. Toiletter Det har været et krav, at Distortion leverer en proces- og opstillingsplan, som beskriver, hvordan arrangøren vil opstille det krævede antal toiletter og gøre faciliteterne bedre tilgængelige, så festdeltagerne ikke benytter porte og baggårde. Teknik- og Miljøforvaltningen har stillet krav om, at Distortion sikrer offentlig adgang til i alt 1.360 toiletter mod 1.200 i 2017. Antallet af toiletter i 2017 var allerede en fordobling i forhold til året før. Hærværk Teknik- og Miljøforvaltningen har krævet, at Distortion ligesom i 2017 stiller et depositum på 350.000 kr. til at dække eventuelle skader eller manglende rengøring. efter festivalen. I 2016 blev et trafiksignal ved Sankt Hans Torv beskadiget. Desuden skal festivalen indhegne eller skærme gårde, porte med videre, der er særligt udsatte for hærværk eller urin. Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Chefen for Distortion, Thomas Fleurquin, er ikke i tvivl om, at de sidste tilladelser når at komme på plads. Til næste år vil han dog forsøge at få tilladelser på plads fire måneder i forvejen frem for fire uger.

Festivalchefen tilføjer, at han håber, festivalen i år kommer til at larme mindre for beboerne i byen.

»På centrale pladser, Skt. Hans Torv og Litauens Plads, vil der være »Silent Disco«. Det vil sige dansegulve, hvor man hører musikken via høretelefoner - og altså lydanlæg på 0 decibels,« siger han.

Flere koncerter er blevet rykket til gader frem for pladser, hvor grænsen for støjniveauet er højere. Det ser borgmesteren ikke noget problem i.

»Der afholdes trods alt færre arrangementer på vejene. Men vi prøver hele tiden at tilpasse rammer og retningslinjer, så der både er plads til fest og plads til, at man kan bo med børn og arbejde. Det er en løbende proces, hvor vi regulerer på de retningslinjer,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Personligt kommer hun næppe til at deltage i festivalen. »Der er jeg mere til Copenhell,« lyder det med henvisning til en anden af sommerens store festivaller.

Distortion starter 30. maj og slutter 3. juni.