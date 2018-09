DF beskylder DR for at bryde aftale på første dag: Der skal ikke spares på sporten

Danmarks Radio skal fremover »bringe tekstbaserede nyheder, men skal afholde sig fra lange, dybdegående artikler«. DR skal ikke svinge sparekniven over DRs regioner. En større andel af radioens musik skal være på dansk. Og så skal der være mere vægt på vores kristne rødder i DRs fremtidige indhold.

I den nye public service-aftale er DR desuden pålagt at spare 20 pct. på budgetterne over de kommende fem år. DR vil som led i aftalen skære daglige sportsnyheder på tv fra. Men dér sætter Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus foden ned. Han mener, at DR bryder public service-aftalen allerede den første dag.

»Jeg beder DR om at leve op til den tekst, der står i public service-kontrakten, som deres bestyrelsesformand skrev under mandag eftermiddag. Den ser DR ud til at bryde mindre end ét døgn efter,« siger han til TV2.

I public service-aftalen er ordlyden på emnet: »DR skal have en bred dækning af smalle idrætsgrene og af handicapidræt. Dækningen skal i øget grad vise alsidigheden i dansk idræt. Der skal være alsidighed i dækningen i sportsnyheder, transmissioner og dokumentarer.«

Tirsdag sagde Morten Marinus til Berlingske:

»Når man laver public service-kontrakten, er det jo lige netop der, politikerne må, kan og skal stille krav, begrænsninger og forpligtelser til Danmarks Radio. Det kan aldrig være noget knæk på armslængden. Vi kan til gengæld ikke bagefter sige, at de skal skrive artikler om det og det eller spille den og den kunstner,« siger han.

DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn slår fast, at der er lavet hårde prioriteringer på både stofområdet og i Danmarks Radios platforme.

»Vi ser en udvikling, hvor både nyheder og sport i højere grad bliver efterspurgt på digitale platforme, og derfor laver vi en fokusering, hvor sporten kommer til at udkomme rigtig meget på dr.dk og på radioen,« siger hun til TV 2.

»Det er en vanskelig øvelse, både at skulle spare så mange penge, som vi skal spare, og samtidig skal vi imødegå en medieudvikling, hvor accelerationen sker fra flow til digital. Så vi har skulle lave en spareplan, der løser helle spareopgaven, og samtidig sørge for, at DR står stærk i fremtiden og er relevant for hele befolkningen,« siger Maria Rørbye Rønn til TV2.

Et politisk flertal har besluttet at DR skal spare 773 mio kr. i 2023.

Kulturminister Mette Bock tilkendegiver til TV2 at hun er meget tilfreds med de formuleringer, der står i public service-kontrakten.

»Jeg har fuld tillid til, at DR de kommende år lever op til en alsidig sportsdækning. Vi skal som politikere ikke ind i redaktionslokalerne og fortælle præcis hvilke programmer, der skal være hvornår. Der er en klar arbejdsdeling, og den skal man acceptere,« lyder det fra Mette Bock til TV2.